Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptıklarından dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.
Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.
ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
-Basın toplantısında her şeyi anlatacağız.
TRUMP: TİCARET HACMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi. Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:
-Türkiye ile ticaret hacmimizi geliştireceğiz.
- DEAŞ konusunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz.
- Başkan Erdoğan'ı burada ağırlamak bizim için bir onur.
- S-400 ve F-35'leri detaylı olarak konuşacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.
Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.
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