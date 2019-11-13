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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.11.2019 - 20:07, Son Güncelleme:/

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi başladı. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptıklarından dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor
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  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
  • ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

-Basın toplantısında her şeyi anlatacağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor

TRUMP: TİCARET HACMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı. Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi. Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:

-Türkiye ile ticaret hacmimizi geliştireceğiz.

- DEAŞ konusunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz.

- Başkan Erdoğan'ı burada ağırlamak bizim için bir onur.

- S-400 ve F-35'leri detaylı olarak konuşacağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşüyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.

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