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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Hürriyet Haber
22.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.
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