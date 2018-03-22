Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...