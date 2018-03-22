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    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.

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    Etiketler: Son dakika , Erdoğan , TRUMP , gündem
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