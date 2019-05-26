Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinden oynuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalle başkanlarıyla iftar programında konuştu. Erdoğan, "Bugün ülkemizin önünde çok önemli sınamalar var. Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinden oynuyorlar. Ekonomimizi yaptırım tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Biz milletimizin kalbinde doğduk, ne halkoymalarında ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de Türkiye geneli ifade eden sonuçlarda hayal kırıklığına uğramadık.
- Bizim siyasetmizde milletle inatlaşmak, millete rağmen yol yürümek gibi bir anlayış yoktur, sürekli kendimizi sorgulayarak hizmet üretmeye devam edeceğiz.
- Millet ile siyaset yapmanın gücünü Belediye Başkanlığı yapmamdan beri iyi biliyorum. 1994'te İBB Başkanlığını kazanmamızın temelinde tek vücut olarak çalışmamız vardır.
- 10,5 milyon üyesiyle Türkiye'nin yaygın tabanına sahip partisi durumundayız.
- İstanbul'da bir üte yanında 2 üye daha getirse mesele bitti, üyeyim ama çalışmıyorum olmaz.
- YSK'nın yeniden seçim kararında hırsızlıklar yolsuzluklar vardır, her hırsızlık kötüdür ama milli irade hırsızlığı, oy hırsızlığı tam bir felakettir.
- YSK'nın kararına isabetli buluyoruz, 4 hafta var, seçimin gereklerini İstanbul halkına çok iyi biçimde anlatmamız gerekiyor.
- YSK'nın kararının nedenlerinden biri memur olması gereken Sandık Kurulu üyelerinden bir kısmının emeklilerden veya ne iş yaptığı bilinmeyenlerden oluşmasıdır. İBB Başkanlığı seçimlerinde oy rakamları sonucu değiştirecek büyüklüktedir.
- 212 binden fazla oy şüpheli hale gelmiştir.
- İmzasız sayım döküm cetvelleri yok hükmünde kabul edildiği için 108 sandıktaki oy şüpheli duruma düşmüştür, 1963'ye şüpheli olduğu için seçim iptal edildi. Aynı durum var.
- AK Parti adayı ile CHP adayı arasındaki fark itirazlarla 13 binli rakamlara kadar geldi. Bu seçim elbette yenilecekti.
- CHP tarafından tezleriyle bize karşı kampanya yürütülüyor. İstiyorlar ki bunca hırsızlığa, yolsuzluğa göz yumalım. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız dedik, aradık, şimdi sandık önümüzde.
- 23 Haziran'dan başlayarak bundan sonraki seçimlerde benzer sorunların yaşanmaması için sandık kurulları çok daha dikkatli olacak.
- En etkili siyaset yüzyüze yapılan, doğrudan gönülden yapılan siyasettir.
- CHP tarafının ve onun borazanlığını yapanların zehirli dilinin sandığı kirletmesine izin vermeyeceğiz.
- Bugün buraya Yassıada'dan geldim. Orada Adnan Menderes ve 2 arkadaşı idam edildi. Biz o Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adası yapıyoruz. İnşallah Aralık ayında açılışını yapacağız. Burada uluslararası toplantıları yapacağız.
- Artık Yassıada idamla anılmayacak, özgürlük ve demokrasiyle anılacak ama nasıl idam edildiklerini orada anlatacağız ki CHP zihniyetinin ne olduğu anlaşılsın.
- Seçimi kazanmak için önce parti olarak bizim kendi aramızda dayanışma içinde olamamız şart, saygıyı ve sevgiyi önce kendi içimizde tesis etmemiz gerek.
- Bugün ülkemizin önünde çok önemli sınamalar var. Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenler aynı oyunu ekonomi üzerinden oynuyorlar. Ekonomimizi yaptırım tehditleriyle yıpratmaya çalışıyorlar.
- İçinden geçtiğimiz kritik dönemde önemli olan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sağlam tutmaktır.
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