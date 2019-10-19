Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki Toplu Açılış Töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük." ifadelerinde bulundu. Erdoğan konuşmasının ardından toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 798 trilyon olan 139 projenin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan kurdelenin kesilmesi sonrasında alandaki vatandaşları asker selamıyla selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.
Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.
Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.
Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.
Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.
Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.
Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış.
Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?
Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.
Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.
Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.
Ama eninde sonunda bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.
İstiklali için gerekirse baş verip baş eğmeyen bu milleti tanıyacaklar.
Kayseri’den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur.
Buradan tüm dünyaya şu gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Barış Pınarı Harekatını başlattığımız 9 Elim tarihinden bugüne kadar. Akılla mantıkla diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olamayan tuhaf tepkiler sergileniyor.
Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir.
Biz diyoruz ki sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz.
Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.
Beklentimiz teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.
Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşü için bize destek verilmesidir.
Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristlerle durduramayacaklar başka yollara başvurdular.
Son 9 günde Türkiye’ye karşı her türlü çirkinlik sergilendi.
Mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları asker selamıyla selamladı
Kendilerine Suriye meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlattık. Ama bir şey söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık.
Birileri oturuyor varsın otursunlar. Ama bizim için asla.
Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik.
Kuzeyden güneye 32 km derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımız tekrarladık.
444 km uzunluğu ifade ettik. Amacımız bu bölgede kimseyle çatışmak kimsenin kanını dökmek olmadığını özellikle belirttik.
Hedefimizde sadece teröristler olduğunu belirledik.
Bu teröristlerin belirlediğimiz alanın dışına çıkması halinde harekatın sona ereceğini söyledik.
Pazarlık sünnettir diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması için 120 saatte mutabık kaldık.
Bugün 2. Gün Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı 13 maddelik metne dönüştürdük.
Toplantıdan sonra ABD tarafı da Türkiye tarafı da kamuoyuna açıkladı.
Olursa olur olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.
Dün akşam sayın Trump ile görüştüm. Bunları konuştum.
Salı günü inşallah Soçi’de olacağım. Sayın Putin ile de bunları görüşeceğim.
Ve sonra inşallah yolumuza devam edeceğiz.
Harekat bölgemizde malum rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi Salı günü sayın Putin ile ele alacağız.
Aynı durum orada da geçerlidir.
Yine olursa olur olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.
Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan bir sapma göstermemiştir.
Bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız.
Sözler tutulmazsa süre bittiği an harekata devam edeceğiz.
AK Parti’yi kurduk ve buradan yola çıktık Kayseri’den. O gün bugündür. Azimle güçle yürüyoruz.
Bugün Kayseri’ye geldik.
Kayseri’ye eli boş gelmek olmaz dedik. Bugün de Kayseri’de tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 798 trilyon olan 139 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz.
Melikgazi ve Kocasinan Keykubat Millet Bahçeleri inşallah şehrimizin çehresini değiştirecek. En yakın zamanda inşasına başlanacak.
Şu anda proje çalışmalar tamamlandı ihale aşamasına gelindi. İnşallah ihalesini yaparak hızlı tren için adımı atacağız.
31 Mart seçimlerinde yüzde 63,4 oranındaki destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Cumhur ittifakı olarak bu yolda ilerliyoruz.
Sayın Devlet Bey ilke birlikte bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdürüyoruz.
Kendilerine Allah şifalar versin.
Cumhur İttifakı 2023 başkanlık seçimlerinde ve 2024 yerel seçimlerinde de aynı kararlılıkla devam edecek.
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