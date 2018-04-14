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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü

    AA
    14.04.2018 - 22:23 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

    Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

    Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.


    ERDOĞAN MACRON GÖRÜŞMESİ
    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan ve Macron arasındaki görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti. Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı.

    Bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Son dakika , gündem
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