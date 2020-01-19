Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Libya konulu zirveye katılmak üzere Almanyanın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin hemen öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmede, Libya’ya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı. Ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesinde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede, telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR

Libyada huzurun sağlanması için Hafterin saldırgan tutumunun sona ermesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten, siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I MERKEL TARAFINDAN KARŞILANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Putin'le görüşmesinin ardından zirvenin yapılacağı merkeze geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Angela Merkel karşıladı.







ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI FAYİZ ES-SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

"S-400 GİBİ PROJELERİ BASKIYA RAĞMEN TAMAMLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılının Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirildiğini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya olduğumuz baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası da stratejik bir niteliğe haizdir" dedi.

PUTİN: BİRÇOK ALANDA İLİŞKİLERİMİZ SON DERECE SAMİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğanın ardından konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Gerçekten birçok alanda ilişkilerimiz son derece samimi, son derece sıcak. Hemen hemen tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde ve hatta bazen hiç de kolay sürdürülemese bile biz her zaman her iki taraf için de uygun, ortak noktalar bulmayı öğrendik. Bu da iki komşu arasındaki yapıcı iş birliğinin parlak bir örneği diyebilirim" dedi.

"PEK ÇOK KİLİT KONUDA BİRLİKTE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Putin, birçok kilit konuda Türkiye ile Rusyanın birlikte verimli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Özellikle bölgesel; Suriye gibi, İran Nükleer Programı gibi ve elbette Libya meselesinin çözümü gibi konularda, Türkiye ve Rusya verimli bir şekilde çalışmaktadır. İstanbulda ileriye dönük ciddi adımlar attık. Libya taraflarını ateşkese çağırdık. Sahada bir takım olayların olmasına rağmen, taraflar bize kulak verdiler ve ateşkes ilan edildi. Bu gerçekten olumlu bir netice ve başarıdır. Bu netice sayesinde bugün Berlinde yapılan toplantıya katılabiliyoruz" dedi.

"BU MESELEYİ SONUÇLANDIRACAĞIZ VE ÇATIŞMAYI BİTİRECEĞİZ"

Libyadaki çatışmaların Avrupayı endişelendiren bir konu olduğunu belirten Putin, "Kaddafinin ölümünden sonra Afrikadan Avrupaya bir mülteci akımı gerçekleşti. Elbette Moskovadaki görüşme üzerine çalıştık, çaba sarf ettik. Libya taraflarının Moskovaya gelmesi bile ve görüşmeleri sadece bizimle değil kendi aralarında sürdürmeleri bile bence bir başarıdır. Dışişleri bakanlarımıza bir teşekkür borçluyuz. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese bile, biz yine de ümidimizi kesmiyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya çalışacağız ve çatışmayı bitireceğiz" diye konuştu.

Putin şöyle konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum.

Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.

Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.

Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık.

İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.

Bir takım olayların olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler, ateşkes verildi ve çatışmalar durduruldu. Bu başarılı netice sayesinde, bu toplantıya katılabiliyoruz.

Hem Libya tarafı hem de Avrupa tarafı Libya meselesi yüzünden endişeli. Avrupa'yı endişelendiren bir konu.

Kaddafi'nin ölmünden sonra mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı.

Faal bir şekilde Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık ve Libya taraflarının kendi aralarında görüşmeyi sürdürmeleri bile bir başarıdır. Bunun için Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar.

Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz.