Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama
GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.03.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada Malatya'da sandık başında yaşanan kavgayla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi olarak üzmüştür. Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır." dedi.

9
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3300 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tabi 56 milyon Türkiye genelinde seçmen olarak kayıtlarda olduğu bir seçime gidiyoruz. Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür. Aynı şekilde arkadaşlarımı... Tabi bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Ben bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum.

Fakat bu durumun tabi partiler arası bir adeta sorgulamaya, partiler arası bir bu noktada yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum. Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor. Temennim odur ki, seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar da iyi gidiyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklama

Başta tabi 30 büyükşehrimiz olmak üzere, seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimlerin inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren güç katacaktır.

İSTANBUL'DA BASIN TOPLANTISI...

Ben tekrar tüm milletimize, seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım. Belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğim. Belli bir yerden sonra bir basın toplantısı İstanbul'dan yapıp Ankara'ya hareket edeceğim.

Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmelerimizi yaptık muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan açıklama

'Cumhur İttifakı'na oy verdim'

Malatya’da, sandık başında kavga: 2 ölü

Türkiye'de benzeri yok! Bir okulda 18 bin seçmen