Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çatalpınar: Ahmet Türe

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Fatsa: İbrahim Etem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçova

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

İkizce: Osman Kaygı (MHP)

*Biliyorsunuz herhangi bir ayrıma düşmeden Cumhur İttifakı'nı birliğimiz için kurduk. Zıllet, illet ittifakına karşı da inşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı ile buradan başarıyla çıkacağız.

Çamaş: Mahmut Ayparçası (MHP)

Ordu Büyükşehir Belediyesi: Hilmi Güler

*Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak, eski bürokratlarımızdan, bakanlarımızdan biliyorsunuz Ordu'ya yakışır bir aday gönderdik. Ve bu da hükümetlerimizde Başbakanlığım döneminde ve daha sonra danışman olarak kendisinden istifa ettiğim Hilmi Güler kardeşimi zaten daha önce açıklamıştık. Şimdi burada tekrar bütün deneyimlerini tecrübelerini inşallah Hilmi bey Ordu'ya aktaracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da aday tanıtım toplantısında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ilimizde toplam 13 adet köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Cevizdere'yi 48 günde yeniden yaparak trafiğe açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 9'unu önümüzdeki Mart ayında geri kalan üç adedini de Mayıs ayında tamamlayıp hizmete alacağız. Durmak yok yola devam.

Ordumuz kadim tarihi coşkulu denizi birbirinden güzel dereleri ile çok büyük potansiyele sahip bir şehrimizdir. Ordudaki kardeşlerimiz dostlarımız olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede ham dolsun Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesile ile 2001 yılından beri Ordu teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.



"TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER"



Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.



"PROJEYİ İKİ YILA TAMAMLIYORUZ"



Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, Ordu'ya 21 katrilyon yatırım yaptık. Buralarda ne acılar çekildi. Ne kazalar, ne ölümler yaşadık. Maliyeti yaklaşık 2 katrilyon olan, içinde 11 adet köprü ve 6 adet tünelin olduğu Ordu çevre yolu ve tünellerinin yapımı devam ediyor. Projedeki çift tüp tüneli tamamladık. Projenin kalanını da iki yıla tamamlıyoruz. Ordulu çiftçilerimize 3 katrilyon tutarında destek sağladık.



"ORDU HEP BİZE SAHİP ÇIKTI"



Bu şarkı bana cezaevine gidişimi hatırlattı. Belediyelerimiz iktidar ile el ele olduğu sürece Ordu'nun ayağa kalkışı çok daha farklı olacaktır. 31 Mart'ta iftiracılara, yalancılara bir kez daha veriyor muyuz? Seçimlerde tercihini kullanırken öyle esen rüzgara, baskılara bakmaz. Diklenmez ama dik durur. Doğru bildiği yolda giderken bedel ödemeyi de göze alır. İşte bu Ordu AK Parti döneminde hep bize sahip çıktı.

Ordu, dört bir yanından terör örgütleriyle kuşatılmaya çalışılan Türkiye'nin hedeflerine ulaşması halinde, önümüzde nasıl bir fırsat kapısı açılacağını biliyor. Afrin'in bugün birinci yıl dönümü. Afrin'de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi gelin hep beraber şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha gönderelim.



"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GÖMDÜK"

Afrin'deki komutanlarla görüşmede tüm askerlere seslendim. Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.



"TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKENLERİN..."

Elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin, tavır değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, AK Parti Belediyeciliğine sahip çıkıyor.

Evleri dolaşacaksınız ya onlara söyleyin. Bay Kemal SGK genel müdürüyken hastanelerin durumu neydi? Şu kadar doktor atadık hala atıyoruz Bay Kemal ne yaptı? Biz ilaç kuyruklarında ne çileler çektiğimizi gayet iyi biliyoruz.



"9 SEÇİM KAYBETTİ KOLTUĞU BIRAKAMIYOR"

Bay Kemal'in oynamaya mecali yok. Hiç yormayın. Ne yapıyor? Koltuğu bırakamıyor. 9 seçim kaybetti hala koltuğu bırakamıyor. Ne eser inşa etmek, ne gönül inşa etmek gibi bir gayeleri var. Biz yatırımlarımızla konuşuyoruz onlar iftiralarıyla konuşuyor. Biz millete hizmetkar olmaya talibiz. Onlar hakaret etmenin, aşağılamanın ve tehdit etmenin çabası içinde. Biz akız, onlar kara; fark işte bu kadar açıktır. Biz milletle yürüyoruz. Onlar terör örgütlerinin yandaşlarıyla yol yürüyor.

İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. AP'te elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren terörist ile gidiyor yanyana orada poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.



"AK PARTİ'NİN HATALARI YOK MU? ELBETTE VAR"

AK Parti'nin eksikleri hataları yok mu? Elbette var. Ama bizim farkımız, bütün eksiklerimizi arıyoruz, tarıyoruz ve gidermenin gayretine giriyoruz. Bugüne kadar biz milletimizle hiçbir zaman inatlaşmadık. Millete rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Çünkü AK Parti milletin partisidir.



"SİZ EMREDECEKSİNİZ, BİZ YAPACAĞIZ"



Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, talep edeceksiniz, biz yapacağız. Siz istikamet göstereceksiniz, hedef tayin edeceksiniz biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız pahasına yolumuza devam edeceğiz. İster darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın; yeter ki milletimiz bizimle birlikte olsun Allah'ın izniyle hepsini tepeler geçeriz. Hiç endişe etmeyin. Bu milletin gücünü bilmeyenler, teneke tıngırtısıyla bizi yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla teslim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıldıklarını defalarca gösterdik. 31 Mart'ta bir kez daha göstermeye var mıyız?