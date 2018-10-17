Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam pankart açan öğrenciler ile Beştepe'de buluşmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davayı geri çekeceğini söylemişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle haklarında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açılan öğrencilerle ilgili şikayetini çekti. Mahkemeye verilen dilekçede, öğrencilerin dün yapılan görüşmede üzüntü ve özür içeren beyanlarda bulunduğu belirtildi.
ODTÜ’nün mezuniyet töreni sırasında taşıdıkları pankart nedeniyle 4 öğrenci Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişlerdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 öğrenci hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.
BÜYÜKLER AFFEDİCİ OLMALI
22 Ekim’de yapılacak duruşmaya az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya bakan mahkemeye şikayetlerinden vazgeçtiğini ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığına ilişkin dilekçeyi sundu. Dilekçede özetle şöyle denildi:
ÜZÜNTÜ VE ÖZÜR
“Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin siyasete ve ülke sorunlarına ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir.
TASVİP EDİLECEK HAL DEĞİL
Bu çerçevede başta seçilme yaşını 18 yaşını düşürmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinden yapılan reformlar milletimizin bilgisi halindedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek hareket tevessül etmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir hal tarzı değildir.
ŞİKAYETİMİZİ ÇEKTİK
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmelerini siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve hızlı bir şekilde üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir. Arz olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak çerçevesinde sanıklar hakkında vaki şikayetten vazgeçtiğimizi ve katılma talebimizin bulunmadığını vekaletten saygıyla arz ve talep ederiz.“
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