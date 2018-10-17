Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti
GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.10.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam pankart açan öğrenciler ile Beştepe'de buluşmuştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davayı geri çekeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle haklarında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açılan öğrencilerle ilgili şikayetini çekti. Mahkemeye verilen dilekçede, öğrencilerin dün yapılan görüşmede üzüntü ve özür içeren beyanlarda bulunduğu belirtildi. 

ODTÜ’nün mezuniyet töreni sırasında taşıdıkları pankart nedeniyle 4 öğrenci Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişlerdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 öğrenci hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı.

BÜYÜKLER AFFEDİCİ OLMALI

22 Ekim’de yapılacak duruşmaya az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, davaya bakan mahkemeye şikayetlerinden vazgeçtiğini ve davaya katılma taleplerinin bulunmadığına ilişkin dilekçeyi sundu. Dilekçede özetle şöyle denildi:

ÜZÜNTÜ VE ÖZÜR

“Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin siyasete ve ülke sorunlarına ilgilenmelerinden büyük memnuniyet duymakta ve gençlerimize güvenmektedir.

TASVİP EDİLECEK HAL DEĞİL

Bu çerçevede başta seçilme yaşını 18 yaşını düşürmesi de dahil olmak üzere gençlerimizin ülke yönetimine katılımı hususunda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinden yapılan reformlar milletimizin bilgisi halindedir. Ancak gençlerimizin düşüncelerini ifade ederken bir kısım marjinal gruplara ve sorumsuz siyasetçilere özenerek hareket tevessül etmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvip edebileceği bir hal tarzı değildir.

ŞİKAYETİMİZİ ÇEKTİK

Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimizin öncelikle eğitim gördükleri alanda ülkemize sadakatle hizmet etmelerini siyaset ve diğer alanlarda düşüncelerini açıklarken de hakarete tevessül etmeden sorumlu ve hızlı bir şekilde üslup benimsemelerini ümit ve arzu etmektedir. Arz olunan ve re’sen göz önünde bulundurulacak çerçevesinde sanıklar hakkında vaki şikayetten vazgeçtiğimizi ve katılma talebimizin bulunmadığını vekaletten saygıyla arz ve talep ederiz.“

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankart açan ODTÜlü öğrencilerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankart açan ODTÜ'lü öğrencilerle görüştü

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidans neden aranmadı? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Sütlüce’de çöken binanın sahibi: 'Arda Turan'dan şikayetçiyim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ davasını geri çekti

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...