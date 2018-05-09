Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'yi ağırladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, randevu talep ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde buluştu. İnce, görüşmenin içeriği konusunda “Sohbet ettik, dertleştik, başarılar diledik” dedi.

ELİTAŞ KAPIDA KARŞILADI

Saat 21.00’de planlanan görüşmeye tam vaktinde gelen İnce’ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti. İnce’yi Genel Merkeze gelişinde kapıda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Erdoğan ile İnce arasında basına kapalı yapılan görüşmeye Elitaş ve Altay da katıldı. İnce’nin buluşmaya kravatsız gelmesi dikkat çekti. Beklenenden uzun gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan İnce, “Sayın Genel Başkana ve AK Parti’ye başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik” demekle yetindi.

GÜZEL BİR SOHBET OLDU

Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımıza, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce ve Altay birlikte geldiler. Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş” diye konuştu. Görüşmenin ardından İnce ve Altay’ı Elitaş makam aracına kadar uğurladı. Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği buluşmanın samimi bir havada geçtiği öğrenildi. Görüşmede propaganda sürecinin konuşulduğu, Erdoğan ve İnce’nin kampanya süreci konusunda sohbet ettikleri belirtildi.

DÖRDÜNCÜ ZİYARETİ

İnce, Cumhurbaşkanı adayları ziyareti kapsamında ilk olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmüştü. İnce, turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişti.