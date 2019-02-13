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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında sert eleştirilerde bulunana Erdoğan, "3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Burada Ankara'nın en büyük millet bahçesi açılıyor. Mamaklı kardeşlerim temiz bir ortamda güzel vakit geçirebilecek.

Evlatlarımız doğaya yeşile toprağa olan özlemlerini giderebilecek.

Mamak’ın kalkınma yolculuğunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor.
CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.

Yanlarına Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’Yi, İYİ Parti’yi, SP’yi almışlar. Bu zillet, illet ittifakı. Biz ise cumhur ittifakıyız.
Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.

Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar.

3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular.
Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.

Ankara’da cumhur ittifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, HDP, İYİ Parti, SP… Bunlarda dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.

CHP Genel Başkanı’nın yardımcıları partinin bu durumuna isyan etmeye başladı. Bunların doğru bir işleri yok. Devri iktidarlarında Türkiye’ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserleri yok. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, beceriksizlik demektir.

Bunlara 3 koyun verseniz Çubuk çayının kenarında güt deseniz bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çapsızlığına göre değil milletimizin ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için mücadele ediyoruz.

Bakın IMF.. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu ülkeye onlara teslim eden kimdir? CHP. Mayıs 2013’te bu borcu bitirdik. Borcumuz yok, ilişkimizi kestik.
Şehirlerimiz için hedefler belirledik, vizyon çizdik. Başkent Ray’ı sizlerin hizmetinize sunduk. Metroyu daha da uzatıyoruz. Ankara’yı toplam 15 km uzatacağız. Mamak’a raylı sistemi getireceğiz.

Özhaseki’nin muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi, kazanamadı. Ondan önce Beypazarı’ndaydı. Beypazarı ile Kayseri kıyaslanır mı?

Cumhur ittifakı yapıyoruz. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. En ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız.

Bay Kemal davalar açtı, yok Man adaları dedi, şu dedi, bu dedi. Bütün davaları da kaybetti mi? Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Beyefendi ödeyemiyormuş. Bunun için CHP’li vekiller Bay Kemal’in yargıdaki borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar 5’er bin lira koydular. Her konuşmanda bir açık veriyorsun. Daha çok ödeyeceksin.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan fırsatçı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fırsatçı' mesajı


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