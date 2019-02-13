Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında sert eleştirilerde bulunana Erdoğan, "3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor" dedi.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Burada Ankara'nın en büyük millet bahçesi açılıyor. Mamaklı kardeşlerim temiz bir ortamda güzel vakit geçirebilecek.
Evlatlarımız doğaya yeşile toprağa olan özlemlerini giderebilecek.
Mamak’ın kalkınma yolculuğunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor.
CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.
Yanlarına Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’Yi, İYİ Parti’yi, SP’yi almışlar. Bu zillet, illet ittifakı. Biz ise cumhur ittifakıyız.
Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.
Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar.
3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular.
Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.
Ankara’da cumhur ittifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, HDP, İYİ Parti, SP… Bunlarda dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor.
CHP Genel Başkanı’nın yardımcıları partinin bu durumuna isyan etmeye başladı. Bunların doğru bir işleri yok. Devri iktidarlarında Türkiye’ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserleri yok. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, beceriksizlik demektir.
Bunlara 3 koyun verseniz Çubuk çayının kenarında güt deseniz bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çapsızlığına göre değil milletimizin ihtiyaçlarına göre yapıyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için mücadele ediyoruz.
Bakın IMF.. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar borcumuz vardı. Bu ülkeye onlara teslim eden kimdir? CHP. Mayıs 2013’te bu borcu bitirdik. Borcumuz yok, ilişkimizi kestik.
Şehirlerimiz için hedefler belirledik, vizyon çizdik. Başkent Ray’ı sizlerin hizmetinize sunduk. Metroyu daha da uzatıyoruz. Ankara’yı toplam 15 km uzatacağız. Mamak’a raylı sistemi getireceğiz.
Özhaseki’nin muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi, kazanamadı. Ondan önce Beypazarı’ndaydı. Beypazarı ile Kayseri kıyaslanır mı?
Cumhur ittifakı yapıyoruz. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. En ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız.
Bay Kemal davalar açtı, yok Man adaları dedi, şu dedi, bu dedi. Bütün davaları da kaybetti mi? Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Beyefendi ödeyemiyormuş. Bunun için CHP’li vekiller Bay Kemal’in yargıdaki borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar 5’er bin lira koydular. Her konuşmanda bir açık veriyorsun. Daha çok ödeyeceksin.
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