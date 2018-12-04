Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro'dan talepte bulundum o da kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gerçekleştirdikleri baş başa görüşmelerinin ardından Miraflores Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'den Venezuela'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, "Sömürgecilere karşı verdiği mücadele ile adı tarihe ve gönüllere kazınan Simon Bolivar'ın memleketinde olmaktan duyduğum mutluluğu ayrıca belirtmek isterim. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Maduro ile baş başa görüşmelerinde özellikle Türkiye ve Venezuela arasında şu ana kadar atılan adımlar ve bundan sonra neler yapılabileceğini hem ikili hem de bölgesel anlamda değerlendirme fırsatını bulduklarını ifade eden Erdoğan, ikili ilişkilerde son dönemlerde yakalanan ivmeyi çeşitli düzeylerde tesis ettikleri diyalog mekanizmalarına borçlu olduklarını söyledi.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artarak devam etmesini arzu etiklerini belirten Erdoğan, 4 Ağustos'ta Maduro'ya yönelik düzenlenen suikast girişimi nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ifade ettiğini bildirdi.

"ARTIK YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİĞİMİZE İNANIYORUM"

Venezuela'yı Latin Amerika açılım politikalarında önemli bir konumda değerlendirdiklerine işaret eden Erdoğan, "İlişkilerimizde son iki yılda yakalanan büyük ivmeyi muhafaza etmekte ve ilişkilerimizi daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, ticari, kültürel her alanda bu ilişkilerimizi geliştirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Bugünkü ziyaretimle birlikte artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin son dönemde büyük bir gelişme kaydettiğine dikkati çeken Erdoğan, "2017'de 154 milyon dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2018'in daha ilk 9 ayında 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbirleriyle yarışmıyor tam tersine birbirlerini tamamlıyor. Birbirimizle rekabet etmememiz yeni işbirliği imkanları ve ortak yatırım potansiyeli sağlıyor." dedi.

Görüşmelerinde "kazan-kazan" ilkesi üzerine inşa ettikleri ilişkileri çok daha ileriye taşıyacak siyasi iradenin mevcut olduğunu gördüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"17 Mayıs'ta Sayın Maduro ile gerçekleştirdiğimiz video konferans sırasında Ticaret Bakanlarımız tarafından Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması imzalanmıştı. Keza bugünkü ziyaretim vesilesiyle bu alanda imzaya hazır getirilen ve bir kısmı da daha sonra imzalanmak üzere müzakerelerinde ilerleme sağlanan anlaşmalarımız oldu. İnşallah bu anlaşmalar sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtacağız."

Türk Hava Yolları'nın 2016 yılından bu yana İstanbul-Havana-Karakas-İstanbul güzergahında haftada 3 sefer düzenlediğini dile getiren Erdoğan, yüksek doluluk oranlarıyla yapılan bu seferlerden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

"CARACAS'TA CAMİ İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Türkiye Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin bu seferlerin de katkısıyla daha da güçleneceğine inandığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Altyapı, inşaat, sivil havacılık, savunma sanayi, enerji, madencilik, sağlık, tarım ve turizm gibi pek çok alanda bilgi ve tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Venezuela'nın talebi üzerine Caracas'ta iki ülke dostluğuna yaraşır bir cami inşa etmeyi planlıyoruz ve kendilerinden yer talebinde bulundum ve kendileri de buna olumlu bir yaklaşım göstermek suretiyle gerçekten milletimin de memnuniyetini böylece ifade etmiş olayım."

İlgili görevlilerin tahsis edilmesi öngörülen alanları inceleyerek gerekli fizibilite çalışmalarını tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, Venezuela Bolivarcı Üniversitesinde Mustafa Kemal Atatürk kürsüsü, Ankara Üniversitesinde de Simon Bolivar kürsüsü kurulması kararından da ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Venezuela'nın sadece kendi toprakları içinde değil dünya genelinde Bolivarcı geleneği el üstünde tuttuğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkan Chavez'in başlattığı dünyadaki mazlum ve mağdurlarla dayanışma politikası kıymetli dostum Maduro tarafından sürdürülmektedir. Bugün Venezuela Filistin davasının en güçlü destekçileri arasındadır. Sayın Maduro İsrail'in Kudüs'e ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak düzenlediğimiz zirvelere Bağlantısızlar Dönem Başkanı olarak katılmış ve orada bizim de düşüncelerimizi aynen paylaşmıştır. Venezuela'nın bu asil tavrının belli ülkeleri işgal ve sömürüden beslenen çevreleri rahatsız ettiğini de çok iyi biliyorum. Bu çevrelerin son dönemde işi Sayın Maduro'nun canına kastetmeye kadar vardırmalarının sebeplerinden birisi de budur. Ancak hiçbir baskı, hiçbir kalleş eylemi, hiçbir tehdit ve şantaj Venezuela halkının iradesini pranga vurmak suretiyle kontrolü altına alamayacaktır. Simon Bolivar'ın iki asır önce bu topraklarda yaktığı özgürlük ateşini de söndüremeyecektir."

Görüşme sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi.

Venezuela'nın en yüksek şeref nişanı olan El Libertador nişanının şahsına verilmesini de son derece anlamlı bulduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu nişanın Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun timsalı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizi daha da geliştirmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Maduro'ya ziyareti sırasında kendilerine gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten ötürü teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Türkiye Venezuela işbirliğinin her alanda güçlenerek devam etmesi konusundaki ortak kararlılığımızı vurgulamak istiyorum." dedi.