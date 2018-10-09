Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda konuşuyor.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Türkiye ve Macaristan işbirliği ile Afrika'da ortak yatırımlara gidebiliriz.
Afrika'nın beklentileri çok. Burada tarımdan sanayiye ve turizm alanlarında birçok çalışmaları mümkün.
Hedefimiz Macaristan ile ticari ilişkilerde 6 milyar avroya ulaşmak.
İş adamlarımıza vize kolaylığı buradaki yatırımları şüphesiz büyütecektir. Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkiyi güçlendirmede iş adamlarına büyük görev düşüyor. Macar ve trük ekonomileri birbirleriyle rekabet eden değil birbirini tamamlayan ekonomileridir.
Ürünlerimizin Avrupa ulaşmasında Macaristan’ı bir üs olarak görüyoruz. Macaristan sadece geçiş güzergahı değil, ürünlerin depolanması ve Avrupa’ya ihraç edilmesi konusunda merkez haline gelmelidir.
DEVAMI GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle