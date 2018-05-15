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    Son dakika: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Kuveyt Emiri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

    ANKARA (DHA)
    15.05.2018 - 21:39 | Son GÃ¼ncelleme:

    CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Filistindeki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±.Â

    CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah, ABDâ€™nin Tel Aviv bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼sâ€™e taÅŸÄ±masÄ±na ve Ä°srail askerlerinin Filistinli gÃ¶stericileri hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ã¼lkelerinin ortak tavÄ±r sergilemelerinin Ã¶nemini vurguladÄ±lar. Konunun BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¼ndemine de taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±na deÄŸinilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Cuma gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbulda yapacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ± hakkÄ±nda fikir teatisinde de bulunuldu.

    Etiketler: CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayip ErdoÄŸan , gazze katliamÄ± , gÃ¼ndem
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