Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin her zaman en büyük destekçisi olmuştur.
Avrupa Brexit konusunda hassas bir dönemden geçiyor, biz de yakından takip ediyoruz.
Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor.
Ticaret hacmimiz için 1 milyar dolar hedefimiz var. 2019'da bu hedefe daha fazla yaklaşırız.
İşadamlarımızı karşılıklı teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
İlk Zagreb ziyaretimize iş adamlarımızla gelip oradaki iş adamlarıyla aynı masada toplamayı ümit ediyoruz, ticaretimizde önemli sıçrama olacaktır.
Kitaroviç'in açıklamaları ise şöyle:
Kültür-Sanatta mıutabakat zaptı imzaladık.
Hırvatistan ve Türkiye arasında çok tarihi ilişkiler bulunmaktadır.
Hırvatistan Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi destekleyecektir.
Bosna Hersek'e desteğimizi sürdüreceğiz.
Türkiye mülteci krizinde önemli rol oynadı.
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