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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.10.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da konuştu

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu. Erdoğan konuşmasında, 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin eski genel başkanı İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek CHP'yi eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti medeniyetimizin ve tarihimizin kendine yüklediği bu büyük davayı hep ileriye taşımayı başarmıştır.

Biz ne rütbe ne mal derdine düşmeden mukaddes yükün hamalı olmaya talip bir kadroyuz.

Toplantımızın sloganında ne diyoruz tevazu ve samimiyetle ve gayretle önce millet önce memleket.

Bir kez daha büyük AK Parti ailesinin her bir ferdine davamıza sadakatli için teşekkür ediyorum.

İnsanlar gibi ülkeler ve partiler de sınamalara maruz kalırlar. Gün oldu sokaklarımızı karıştırmak istediler. FETÖ ihanet şebekesini kullanarak ülkemizi işgal etmek istediler.

Bizim sıkıntımız her hangi bir konudaki yanlışımızın ifadesi edilmesi değil.

Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan mustaribiz.

Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir. Gezi olaylarında vandallarla mücadele ediyoruz, CHP’yi onların yanında görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz. CHP’yi, onların yanında görüyoruz.

Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer bir durumla karşı karşıya kaldık. Türkiye ekonomik bağımsızlığa karşı dik duruyor. CHP ne yapıyor ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bu fırsatçılık değil alçaklıktır.

Şansıma ak parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur.

Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'nin eline düşmüş ve AK Parti dönemine kadar kurtulamamıştır. IMF le yaptığımız 19 antlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ama çok büyük siyasi kayıplar yaşamıştır.

Türkiye IMF’nin yardımına ihtiyaç duyacağı seviyeden çok ama çok uzaktadır. Ekonomik göstergelerimizin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok iyi konumdadır.

Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır.

Türkiye’nin IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu değildir. Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır. Bu açık gerçeklere rağmen IMF konusunun gündeme gelmesinin nedenlerini çok iyi biliyoruz ama başaramayacaklar.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamamda konuştu

İlk IMF anlaşmasının altında Cemal Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal.İnönü’nün elinde Türk bayrağı yok. ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün en olsun. İnönü bunu elinde ne için taşıyor? Teşekkür için taşıyor.

Bir parti düşünün Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yıla rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir.

Ve şu anda güneyimizde Amerika’nın kokartlı askerleri PKK ve YPG ile kol kola. Peki bunlar kimle kol kola CHP ile HDP ile kol kola.

Utanç verici mirasın sahibi CHP çıkmış bizi IMF ile suçluyor. Önce siz kendi geçmişinizde lekeleri temizleyin. Biz değişime inanmış bir partiyiz. Tek parti zihniyetine çakılıp kalanlar, geldiğimiz yeri elbette hazmedemez. Yerel seçimlerde CHP’nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum.

Önümüzdeki seçimlerde potansiyeli harekete geçirebileceğimizi biliyorum. Gece gündüz çalıştığımızda neticeye ulaşabileceğimizi biliyorum. AK parti siyaseti sadece proje sadece hizmet değil aynı zaman vicdan siyasetidir. Şayet vicdanlarımız kurumamışsa oradan gelen cevap her zaman en doğru cevap olacaktır.

“CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAK İÇİN AF ÇIKARILMAZ”

Geçmişte birçok af çıkarıldı. Affı çıkaranlar “bu aftan ne kadar siyasi rant elde ederiz” diye düşündüler.
Arkadaşlar biz böyle düşünemeyiz. Rahşan affından gördük daha önceki aflarda gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Ve ölçü belli… Bu ölçüye göre biz talimatımızı başta adalet bakanımız olmak üzere verdik. Yapabilecek bir şey var bunu en geniş bir şekilde çalışmalarınızı yapın. Bu konuda ne gibi bir adım atarız bakarız. Efendim “cezaevleri dolmuş.” Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz.

 

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