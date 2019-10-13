Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkinÿyapılan açıklamada,ÿCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Johnson’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, "Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.
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