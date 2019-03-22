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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri yorumu: Asla izin vermeyiz, veremeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın Golan Tepeleri ile talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz. Müslümanları ötekileştirerek, mültecileri düşmanlaştırarak kendilerine iktidar yolu açan politikacılar söylemlerine çeki düzen vermelidir." diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yeni Zelandalı kardeşlerimin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Yeni Zelanda’daki eylemde hayatını kaybedenler başta olmak üzere terörün vahşi yüzüne kurban verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.  Saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda’ya gönderdim.  Yeni Zelanda makamlarının burada olması son derece anlamlıdır. Yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye sayısı bakımından BM’den sonra en büyük kuruluştur. Elbette İsrail yönetiminin aralıksız tacizlerine maruz kalan Kudüs’ün hakkını korumak teşkilatımızın birinci vazifesidir.

TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

Dün ABD Başkanı Trump’ın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi, yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1967’den bu yana İsrail’in altında bulunmaktadır. Sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi toraklarından göçe zorlamıştır. Böyle bir hassas meselede sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz.

"DAHA AKTİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız, mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor. Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti ile sonuçlanan bu kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. 

Manifestodan dehşet verici görüntülere, silahın üzerindeki tarih, isim, yerlere kadar pek çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. Yeni Zelanda saldırısı Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır.

"ADİ SUÇLU DENİLEREK ÖRTBAS EDİLİYOR"

1993’te Solingen’de Neo Naziler evlerini ateşe vererek 5 vatandaşımızı kalleşçe şehit ettiler. 2011’de Oslo yakınlarında 77 can beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. Gün geçmiyor ki bir ibadethaneye iş yerine, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım. 

Gün geçmiyor ki göçmenleri etnik, dini, kültürel kimliği hedef alan bir sorunla muhatap olmayalım. Çoğu zaman bu nefret suçlarının failleri ya bulunmuyor, bulunduğu zaman ise psikolojik rahatsızlığa atfediyorlar. Münferit, adi suçlu denilerek olay örtbas ediliyor.

Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz. Biz görmezden geldikçe sorunlar katlanacaktır. Tepkimizi güçlü şekilde göstermedikçe Neo Nazi virüsü bünyeyi saracaktır. Sonuçta Allah korusun 1940‘larda Avrupa ‘da olduğu gibi telafisi mümkün olmayan acılar yaşanacaktır. Gördüğümüz sıkıntıları cesaretle ifade etmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız.

Bunu gülücükleriyle camilerimizi şenlendiren 3 yaşındaki şehitlerimizin hatıraları için yapmalıyız. Bunu katiline bile kapıyı 'merhaba kardeşim' diye açan mümin yürekler için yapmalıyız. Bir daha benzer açıklar yaşanmasın, camilerimiz kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız.  Sorumluluğumuzun hakkını vermek için muhataplarımız nezdinde bu konuyu gündeme taşıyoruz. Yabancı karşıtlığını ve İslam düşmanlığını kendi meselemiz addediyoruz. Bugün İngiltere nüfusunun yüzde 7’si Müslümanlardan oluşuyor. Bu insanların kahir ekseriyeti birkaç asırdır bu ülkelerde hayatlarını devam ettiriyor.

İslamofobi veya aşırı sağ diye tarif ettiğimiz bu yapılar politik kavram olmaktan çıkmıştır. Karşımızda açıkça İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı vardır. Neo Nazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalıdır.

"BİR DİZİ ÖNLEMİN ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Bugün uluslararası toplum DEAŞ eylemleri sonrasında nasıl tepki veriyorsa aynı güçlü tepkiyi Neo Nazi saldırıları karşısında da göstermelidir. Batılı basın yayın organları kendilerini çok ciddi bir öz eleştiriye tabi tutmalıdır. Politikacılar söylemlerine çeki düzen vermeli. Biz ortada bir zulüm varsa bunun karşısında dik durmaya çalışıyoruz. Bir dizi önlemin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor.

Araba kazalarında bile hemen terör ihtimali aranırken organize suçların adi suçlar kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. İsrail’in terör devleti uygulamalarını gizlemeye, saklamaya çalışmak beyhudedir. Neo Nazi terörünü görmezden gelmenin maliyeti ağır olacaktır. Biz doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz. 40 yıldır manşetlerle çarpışıyoruz. 

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