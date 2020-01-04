Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.