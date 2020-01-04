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Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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