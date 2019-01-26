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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak tarafında yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak tarafında yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti il teşkilatının yemeğinde konuştu. "Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik." diyen Erdoğan, "İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Dün ya da evvelsi gün... İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar... Neredeyse bu akademisyen, hiç böyle bir şeyi ben kendim bile görmedim, duymadım bilmiyorum ama dünya zalim hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki evet ne söyleyeceğimizi biliyorsunuz; 'zalimler için yaşasın cehennem.'

- 'Cumhuriyet'le beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor.

- "Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker. Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir. Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. 24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz. 

- FETÖ'nün montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimde de boş durmayacaktır.

- Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız.

- Son 5 - 6 yıldır ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar, AK Parti ile ülkemizin kaderini adeta birleştirdi.

- 31 Mart seçimlerindeki başarıyla ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

- Kayyuma teslim ettikten sonra Diyarbakır bir anda değişti, görseniz 'batı şehirlerinden bir farkı yok' dersiniz.

- Gaziantep'i CHP'den aldık. O gaziantep şimdi bugün bambaşka bir hale geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep adaylarını tanıttı... Fırsatçılara net uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep adaylarını tanıttı... Fırsatçılara net uyarı!
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