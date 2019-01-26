Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak tarafında yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Teşkilat Yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Dün ya da evvelsi gün... İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar... Neredeyse bu akademisyen, hiç böyle bir şeyi ben kendim bile görmedim, duymadım bilmiyorum ama dünya zalim hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki evet ne söyleyeceğimizi biliyorsunuz; 'zalimler için yaşasın cehennem.'

- 'Cumhuriyet'le beraber kurulduk' diyenler yerlerde sürünüyor.

- "Atatürk'ün partisiyiz, diyenler yerlerde sürünüyor çünkü onlar Atatürk'ü istismardan başka bugüne kadar bir şey yapmadılar. Zaten sağ olsa önce bunları hesaba çeker. Son dönemde Gazi Mustafa Kemal, andımız, Suriye, ekonomi ve mülteciler gibi hassas başlıklar üzerinden alevlendirilmek istenen gerilimler, önümüzdeki günlerde bizleri nelerin, hangi tür sınamaların beklediğinin işaretleridir. Bizim huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız, içeride ve dışarıda. İlkeler yerine ihtirasların yönettiği muhalefet nasıl ülkemizin talihsizliğiyse, AK Parti ve Cumhur İttifakı da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır. 24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

- FETÖ'nün montajları ve şantajlarıyla yolumuzu kesmeye çalışanlar bu seçimde de boş durmayacaktır.

- Güvenlik birimlerimizin son haftalarda bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirdiği malzemeler de örgütün seçim dönemini kana ve gözyaşına bulamak için ciddi hazırlıklar içinde olduklarını gösteriyor. Ama artık bunlar geçerli değil. Biz bunları Cudi'de mağaralarda duman ettik. Gabar'da duman ettik. Tendürek'te duman ettik. Kandil'de duman ettik. İşte bugün yine Irak tarafında yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız İHA'larımız, SİHA'larımız kalktı ve sonra dağılmak durumunda kaldılar. Artık bunları inlerinde boğacağız.

- Son 5 - 6 yıldır ardı ardına maruz kaldığımız saldırılar, AK Parti ile ülkemizin kaderini adeta birleştirdi.

- 31 Mart seçimlerindeki başarıyla ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.

- Kayyuma teslim ettikten sonra Diyarbakır bir anda değişti, görseniz 'batı şehirlerinden bir farkı yok' dersiniz.

- Gaziantep'i CHP'den aldık. O gaziantep şimdi bugün bambaşka bir hale geldi.

Ayrıntılar geliyor...