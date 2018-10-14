Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral Selman görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili ortak çalışma grubu kurmasından dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini de vurguladıkları öğrenildi.
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