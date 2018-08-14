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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.08.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’den ortak basın toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı İbadi Ankara’da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Sayın İbadi ile bugün faydalı, kapsamlı gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel bir çok konuları ele alma fırsatını bulduk. Tabi şunu peşinen ifade etmek isterim. Irak’ın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne verdiği önem siyasi birliğine aynı şekilde verdiği önem, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim.

Irak’ta malum 12 Mayıs’ta bir seçim gerçekleştirildi. Bir kez daha tüm Irak halkı ve bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim.

'KAYGILARIMIZI TEKRAR İBADİ'YE İFADE ETMEK İSTERİM'

Türkiye bu süreçte hiçbir ayrım yapman tüm Iraklı kardeşlerinin yanındadır. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız. Öte yandan Temmuz ayında Irak’ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce suiistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını tasvip etmiyoruz. Bu noktada kaygılarımızı tekrar kardeşim İbadi’ye özellikle ifade etmek isterim. Şu anda tabi Irak’ın sorunları üzerinde bilgiler aldık.

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YENİ SINIR KAPISI

Irak hükümeti önce DEAŞ belasına, ardından da gayri meşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamakta hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Ülkemiz en zor zamanlarında Irak halkının yanında olmuştur. Irak’ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak’ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum.

'PKK İLE MÜCADELEDE BEKLENTİLERİMİZİ AKTARDIM'

Gerek Musul, gerekse Basra’da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük. Görüşmelerimizde terörle mücadele konularını da ele alma fırsatı bulduk. Tam işbirliği konusunda mutabık kaldık. DEAŞ’lı caniler ile PKK’lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta kararlıyız.

PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım. Ayrıca Türkmenlerin özellikle Kerkük’te maruz kaldıkları saldırılara değinerek kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasını burada da ifade ediyorum. Kerkük’te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisinin tesis edilmesinin Kerkük’te barışa katkı sağlayacağına inanıyorum. Şu anda aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye ile Irak’ın kaderleri aynıdır. Irak’ın güvenlik refah ve istikrarı, Türkiye’nin güvenlik refahı ve istikrarıdır.

IRAK'TAKİ SU VE ENERJİ SORUNU

En önemli sorunlardan bir tanesi Irak’taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık. Ve ilgili bakanlarımızı bu noktada görevlendirdik.  Şu anda da arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar atılması gerekiyor? Atılması gereken adımları biliyoruz ama enerjiyle ilgili ne gibi adımlar atarız bunu konuşma fırsatımız oldu.

Son olarak İtalya’da bir köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum.

İbadi’nin açıklamalarından satırbaşları:

Bugün kardeş Türkiye’yi ziyaret etmekteyiz. İşbirliği meselesini ele aldık. Güvenlik, tarım, enerji ve yatırımlar meselesini ele aldık. Sayın Erdoğan tabi ki bu görüşmelerimizde Türkiye’nin Irak’a gereken su konusundaki hisselerini vereceğini ve Türkiye’den bir kez daha şunu duyduk. Irak’ın yeniden imarı meselesinde Türkiye’nin taahhütlerini bir kez daha duyduk.

Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye’ye veya herhangi bir komşumuza karşı bir mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz.

Biz Türk şirketlerine söylüyoruz. Gelin Irak’ta çalışmalarınız yapın. Basra ve Musul’da başkonsolosluklar açılacaktır. Biz aynı şekilde tekrar bazı elektrik iletim hatları ve doğalgazdan elektrik üretimi gibi santrallerin kurulması ve Türkiye tarafından elektrik iletim hattı tamamlanmış durumda. Irak hattına iletilmesi için 10-15 kmlik bir hattın iletilmesi söz konusu burada.

Habur, Irak tarafında Ovaköy Türkiye tarafında ikinci bir gümrük kapısının açılması çok önemli. Çalışmalar devam etmektedir. Teknik heyetler görüşmelerini sürdürüyorlar.

Türkiye şu anda yaşamış olduğu, Türk parasının sorunlarıyla ilgili Türkiye’yi destekliyoruz.

 

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