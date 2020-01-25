Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin dün akşam açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER EDİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."