Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depreminde atılan mesajlara sert çıktı: Kendini bilmezler

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor.

- Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olması gereken dönemde içinde kini nefreti kusanlar mı var? Hemen bunları belirleyip sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez.

- Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında.

- İsrail'e karşı bu kar müşfik davrananlar zalimliklerine neden teslim oluyor.

TRUMP'IN ORTADOĞU PROJESİ

-Bu plan işkal planıdır. Yarın asıl konuşmamı yapacağım.

- Bir tarafta Trump yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz.