Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Adımlarımızı süratle atacağız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'DA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem bölgesini ziyaretinin ardından Malatya'ya geçti. Erdoğan, Doğanyol'da öğretmenevinde bulunan depremzedelerle biraraya geldi. Erdoğan çıkışta yaptığı açıklamada, " Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız. Görünen bir gerçek var ki zemin etütleri noktasında kesinlikle arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar. Zemin etütünden sonra inşaat çalışmaları nerede yapılacaksa bu konutları orada yapacağız." dedi.

Erdoğan, "Gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde ağır kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım ve milletim adına sabırlar diliyorum. Arkadaşlarımız adına sabır diliyorum. Elazığ'daki deprem bölgesine ulaştık. Şimdi de sizlerle Doğanyol'da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var. Toplama baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Onlara Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Kaza da kader de imanımızın gereğidir. Bu inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kuvvetinde artçı depremi yaşadık. Demek ki artçı depremler devam ediyor. Yıkılan yerlerle bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırarak vatandaşlarımızı buradaki çadırlardan kurtarıp kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye taziye dileklerinde bulundu.

Mevlana Camii'nde düzenlenecek törenin ardından anne ve oğlu Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ayşe Civelek'in eşi ve diğer oğlu da enkaz altında kaldı ve ağır yaralandı. Onların da tedavisi hastanede sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ELİMİZDEN GELENİ SONUNA KADAR YAPACAĞIZ



Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından şu açıklamayı yaptı:



"Az önce Ayşegül hanım kardeşimiz ve Muhammed Salih'in namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Ve bu konuda Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Simav'ı yaşadık, biz Düzce'yi Sakarya'yı Bolu depremini yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Ve şimdi yine bir imtihandayız.



Şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunun kıyametin adeta tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Bunu böyle yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki Rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Sabi zaten o günahsız, anne hakeza öyle.



Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında da bu enkazları da kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerde, gerek mahallelerdeki bu yıkımların yerine süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de açta açıkta bırakmayacağız.



Ben sizden şunu rica ediyorum. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Kimsenin olumsuz propagandalarına kulak asmayın."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin dün akşam açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

"TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER EDİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirterek, "Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise depreme ilişkin şunları kaydetti:

"Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun! Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın."

"SONUNA KADAR DEVAM EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"20.55 itibariyle Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem hadiselerinden sonra iki tarafta da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk etapta İçişleri Bakanım, Sağlık Bakanım, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım buraya hareket ettiler. Bugün de aynı şekilde Meclis Bakanım, Milli Savunma Bakanım, şahsım ve Aile Bakanım, Ulaştırma Bakanım hep birlikte buradayız.

Çalışmaları AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarmamız, askerimiz yürütüyor. Yapılan bu çalışmalarla şu ana kadar çok sayıda insanımızı enkaz altından çıkarmış bulunuyoruz. Ancak tabi ki kader-i ilahi 22 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu arada 1000’i aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde. Fakat yoğun bakımda olan hasta sayımız çok az. Onlarla ilgili çalışmalarımız da hastanelerde yapılıyor. Kendilerine şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız cansiperane buralardan aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında teknik cihazlar ve köpeklerle bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da devam edilecek.

"FIRSAT KOLLAYANLARA KAPI ARALAMAYALIM"

Bakan arkadaşlarımız sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Bu konuyla ilgili olarak da milletçe ortaya koyduğumuz dayanışma için teşekkür ediyorum. Bir şeyi hatırlatmam lazım; Bu zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsat kollayanlara bizler kapı aralamayalım.

"DEVLETİMİZİN BİR İHTİYACI YOK"

Yok para toplamaydı şuydu buydu… Devletimizin bir ihtiyacı yok. Birileri yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklama yaptık. AFAD ile Kızılay ile yapılır. Dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Fırsat kollayanlara fırsat vermeyelim."



YARALILARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer aldı.







