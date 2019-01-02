Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur ittifakına uymayanlar kusura bakmasın

Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda partililere hitap etti.

Konuşmasına, "Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Özhaseki'yle, bu arada 22 AK Parti ve 3 Cumhur ittifakının Milliyetçi Hareket Partisi kanadından belediye başkan adayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şu yaklaşan süreç içerisinde yapacakları çalışmaların bizleri sebep-zafer ilişkisinde, zafere ulaştırmasını Allah'tan niyaz ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, halen görevde olup da 31 Mart'ta hizmet bayrağını devredecek kişilere, Ankara'ya ve AK Parti'ye yaptıkları hizmetleri için şükranlarını sundu.

Erdoğan, görevlerine devam etmek üzere aday gösterilenlere veya ilk defa seçim yarışına gireceklere başarılar diledi.

Aday adayı olarak bu kutlu yarışta yer alan ve adayların açıklanmasıyla artık bu kişilerin etrafında kenetlenen herkese teşekkür eden Erdoğan, "AK Parti'de her kardeşimiz tüm görevlere talip olma hakkına, salahiyetine ve kabiliyetine sahiptir. Yine AK Parti'de her görev bir bayrak yarışı şeklinde üstlenilir. Seçimler işte bu bayrak değişimlerinin yaşandığı dönemlerdir. Tabii bunu atletizmdeki bayrak yarışıyla da birbirine karıştırmayalım. O farklı, o farklı. Bu bir adeta devir teslim sürecidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek seçimlerde kimi kişilerin görevlerine devam ederken kimilerinin de yerlerini yeni isimlere bırakacaklarını ama bu süreç içerisinde asla geri durmayacaklarını vurguladı.

"Ben aday değilim öyleyse bana ne." denilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tam aksine adeta kendisi belediye başkan adayıymış gibi çalışmasına o hırsla, heyecanla, aşkla çalışmaya devam edecek. Aday isminin açıklandığı ana kadar olan mücadele de biliyorsunuz demokrasinin gereğidir. Dün adaylarımızı açıkladık ve artık hep birlikte yekvücut olarak siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık.

Genel merkez veya il teşkilatlarında yönetici, milletvekili, belediye başkanı olmak, bu görevler için adaylık yarışına girmek elbette önemlidir ama asıl önemlisi AK Parti çatısı altında davamıza, ülkemize ve milletimize hizmet etme şerefine nail olmaktır. AK Parti'nin genel başkanlığı ne kadar şerefli bir görevse, neferliği de aynı derecede şerefli bir vazifedir. Bugün burada bu salonda bulunan arkadaşlarımın her biri, adaylarıyla, aday adaylarıyla, teşkilat mensuplarıyla işte bu şerefe nail olmuş kişilerdir. Rabb'im hepinizden razı olsun."

"ANKARA DA SEMBOL ŞEHİRLERDEN BİRİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de siyasetin sembollerinin bulunduğuna değinerek, "Bu sembollerin başında da belirli şehirlerde alınan neticeler gelir. Ankara da işte böyle sembol şehirlerden biridir. Bunun için biz tıpkı İstanbul'a olduğu gibi Ankara'ya da herhangi bir büyükşehir belediyesini kazanmak veya kaybetmek olarak bakmıyoruz. Çünkü Ankara başkenttir." diye konuştu.

Milletin, Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste bu ülkeyi yönetme görevi verdiği kadrolar olarak Başkente de hizmet etmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz. Yarın büyükşehir belediye başkanımız, adaylarımızla birlikte sizlere bir lansman yapacak. Bu hizmetlere yönelik neler yapacağız, bu bir animasyon gösterisiyle birlikte olacak ve bunlar bu süreç içerisinde zenginleşerek de devam edecek.

Bu atılacak adımlar iktidar ile belediyelerimizin el ele vererek yapacağı hizmetlerin ne denli önemli olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. İktidara ters düşenlerin, iktidardan kopuk olanların hizmet verme noktasında ne halde olduğunu zaten görüyoruz. Fakat şu anda bizim avantajlarımız var. Nedir bu avantajlar? Bizler bütün büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde el ele omuz omuza veriyoruz, bu hizmetleri en ideal noktaya taşıyoruz."

"ÇANKAYA, YENİMAHALLE NİYE BÖYLE?"

Erdoğan, Ankara'da zaten bunlara şahit olunduğunu belirterek, bugüne kadar AK Parti'nin girdiği 14 seçimden nasıl olup da hep başarıyla çıktığını, 16 yılı geride bırakan kesintisiz iktidarıyla nasıl rekorlar kırdığını merak edenler varsa formülünün bu olduğunu kaydetti.

"Ben hep şunu merak ederim. Çankaya, Yenimahalle niye böyle?" diyen Erdoğan, "Buralarda belediye var. Belediye olduğuna göre çöp, çamur, çukur niye buralarda var, bunlar buralara hizmet niye vermiyorlar? Paraysa, bütçeden bütün belediyelere olduğu gibi eşit koşullarda bunlara da para geliyor. Mesele başka." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeciliğin bir aşk olduğunu, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir." diyerek, bu yola çıktıklarını dile getirdi.

AK Parti'de belediyeciliğin sırrının her şeyden önce dertli olanların işi olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce bir gönül işidir. Eğer dertliyseniz, bu hizmeti yaparsınız, eğer gerçekten gönlünüze bu sinmişse bu işi yaparsınız ama değilse bunu yapmazsınız. Her AK Partili günün 24 saati, yılın 365 günü bu şuurla çalıştığı, çabaladığı, millete hakim değil, hadim olmanın şerefiyle şereflendiği için bu başarılara imza attı. Bu şuuru kaybedenleri de ya milletimiz siyasetten eledi ya da biz onlarla yollarımızı ayırdık."

"CUMHUR İTTİFAKINDA KİMSE ÇİZGİMİZİN DIŞINA ÇIKAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur ittifakına ilişkin, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır." şeklinde konuştu.

"Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır" diyen Erdoğan, "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır." dedi.

"GÖZÜNÜ ANKARA'YA DİKENLERE İNŞALLAH DERSLERİNİ BİR KEZ DAHA VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız.” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL GÜÇ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde, özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz" dedi.

"İlişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğru"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelik olarak da "Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz." ifadelerini kullandı.