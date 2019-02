Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Abide Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Çıkar yücesine ederler seyran / Onları görenler olurlar hayran / Sandım ki geziyor kınalı ceylan / Akar leblerinden balı Çorum'un" dizeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Çorumluları selamladı.

Çorum'un manevi muhafızlarından Elvan Çelebi'nin "Allah dostunu dost tutan kişiler, yerde ve gökte gün gibi ışılar." sözlerini aktaran Erdoğan, Çorum'un manevi büyüklerini yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri o gönül erlerinin, Hak ve hakikat aşığı o güzel insanların yolundan Mevlam ayırmasın diyorum. Çorum'un yiğit evladı, değerli yol ve dava arkadaşım, 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'a ve onun ciğerparesi Abdullah Tayyip'e de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Vatanımız, bağımsızlığımız ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi burada rahmetle anıyorum. Gazilerimizin her birine fedakarlıkları, cesaretleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, bir yıllık aranın ardından Çorumlularla hasret gidermekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çorumlu kardeşlerim bizi nasıl görüyorsa, hatta şöyle söyleyim göresiyorsa bizler de Çorum'u, Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz. Çünkü biz bütün enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu sezlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyoruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destekçilerine, yurt dışında ülkemize husumet besleyenlere karşı mücadele yürütürken yine cesaretimizi işte bu meydanı dolduran on binlerden alıyoruz. Sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle yol yürümekten, milletle dertleşmekten, milletle beraber olmaktan daha büyük bir mutluluk tanımadık, tanımıyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇORUM'DAN DEMOKRASİ DESTANI YAZMASINI BEKLİYORUZ"

Abide Meydanı'nı dolduran ve her seferinde kendilerini coşkuyla bağrına basan Çorumlulara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Allah muhabbetimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim ve kaim eylesin diyorum." ifadesini kullandı.

Çorum'a olan şükran borcunu da ödemek istediğini anlatan Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 64,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla tekrar cumhurbaşkanlığı makamına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Çorum, 24 Haziran'da yüzde 52 AK Parti, yüzde 66 Cumhur İttifakı diyerek bir kez daha milli iradenin şehri olduğunu göstermiştir. Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldığını belirterek, "Türkiye 31 Mart günü çok önemli, çok kritik bir seçim yaşayacak. Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Biz 31 Mart'ta da Çorum'un yine sandıkları patlatmasını, yine büyük bir demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Çorum Tayyip Erdoğan'ı çok iyi bilir, çok iyi tanır." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah'a hamdolsun 40 yıldır siyasetin içindeyiz, 40 yıldır eserlerimizle, samimiyetimizle, gayretlerimizle, verdiğimiz mücadelelerle sizlerin huzurundayız. 40 senedir gece gündüz demeden Türkiye'yi ayağa kaldırmak için, şehirlerimizi imar ve ihya etmek için koşturuyor, ter döküyoruz. Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimi sadece ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık."

Yoğun mesailerinden buldukları her fırsatta Çorum'a geldiklerini ve vatandaşlarla hasbihal ettiklerini, aksaklık ve eksiklikleri bizzat yerinde denetlediklerini anlatan Erdoğan, "Samsun'a, Ankara'ya, Kırklareli'ye hizmet ettiğimiz kadar Çorum'u da Sivas'ı da Yozgat'ı, Tokat'ı, Amasya'yı da kalkındırmaya çalıştık. Buharaevler'e, Mimar Sinan'a, Gülabibey'e, Karakeçili'ye hizmet ederken Milönü'deki, Bahabey'deki canları da ihmal etmedik. Çünkü bizim nazarımızda 81 vilayetimizin ve onların her bir mahallesinin, her bir hanesinin tamamı, 82 milyonun her bir ferdi aynıdır, aynı değerdedir, aynı hürmete, aynı hizmete layıktır, zira biz AK Parti'yiz, zira biz, yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü, bizim farkımız bu. Bizim siyasi geleneğimizde adalet vardır, dayanışma vardır, halka hizmeti Hakk'a hizmet gören ulvi bir anlayış vardır. CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisini yürütmeye çalışmıyoruz. Sizler için, sizlerin huzuru, istikrarı, refahı için mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Venezuela'ya yaptığımız ziyaretin ardından Sayın Maduro'nun yardımcısı ülkemize geldi ve burada incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, Çorumlu kardeşlerimin başarısından sitayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.