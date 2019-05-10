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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kuzey Yıldızı Camii açılışında konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi’nin ama bunun yanında Büyük Ankara Camii’nin başkentimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 80 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu külliye Ankara’ya yakışır bir eser olmuştur.

Bu eserin Ankara’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Önceki başkanlarımız Melih Gökçek ve Mustafa Tuna beyefendiye burada özellikle teşekkür ediyorum.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir

Camiler sadece taştan tuğladan ibaret binalar değildir. Tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp Hakkın karşısında eşitlendiğimiz mukaddes mekanlardır. Camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır

İstanbul’u Sultan Ahmet’siz, Süleymaniyesiz düşünemeyiz. Ankara’yı Hacı Bayram Veli Camii ve türbesi olmadan anlatmak mümkün değildir. Kocatepe Camii de yakın dönemde Ankara’yı anlatan sembol eserlerden biridir.

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de şimdiden İstanbul’un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor. Bu abide eser Cumhuriyet’in Ankarasını Osmanlının Ankarası ile yeniden kucaklaştıracaktır.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir

İslam toplumlarında camiler hayatın merkezi olmuşlardır. Nasıl ki kalp ayakta tutan ana organsa mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak toplumu ayakta tutar.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir

Camilerin süsü cemaatidir. Özellikle de gençlerdir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı camiler ne kadar muhteşem olursa olsun boynu bükük kalmaya mecburdur. Cami merkezli bir hayatı özendirmemizi, teşvik etmemiz gerekiyor. Genç kuşaklar işle camiler arasında yapay duvarlar örmemeliyiz."

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