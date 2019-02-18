Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Burdur mitinginde konuşuyor.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturuyoruz.
Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemediği için vatandaşımız suyu içemiyor. Bu zihniyeti 31 Mart'ta tasfiye edeceğinize inanıyorum.
Doğal gaz ile ilgili eksikliklerin bir an önce düzelmesini diliyorum. Aksi halde vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz.
Patlıcan, patates, soğan... Bunlarla vatandaşımızı üzdüler. Biz de tanzim satışları kurduk, daha da genişletiyoruz.
Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız.
Münbiç'te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu çok açıktır.
Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız.
Şimdi kalkmışlar bize S 400 almaktan vazgeçin diyorlar. Neden vazgeçelim? Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz.
NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S 300'ler var. ona bir şey söylemiyorsun.
Terör örgütüne bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız.
Münbiç'in bir an önce teröristlerden temizlenip yerel halka bırakılmasını bekliyoruz.
Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır.
DEVAMI GELİYOR…
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