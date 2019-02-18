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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.02.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da konuşuyor

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Burdur mitinginde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik millet bahçesi oluşturuyoruz.

Biz hatları yeniledik ancak belediye şebekeyi yenilemediği için vatandaşımız suyu içemiyor. Bu zihniyeti 31 Mart'ta tasfiye edeceğinize inanıyorum.

Doğal gaz ile ilgili eksikliklerin bir an önce düzelmesini diliyorum. Aksi halde vatandaşımızı üzeni biz de üzeriz.

Patlıcan, patates, soğan... Bunlarla vatandaşımızı üzdüler. Biz de tanzim satışları kurduk, daha da genişletiyoruz.

Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız.

Münbiç'te üslenen teröristlerin hedefinin Türkiye olduğu çok açıktır.

Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız.

Şimdi kalkmışlar bize S 400 almaktan vazgeçin diyorlar. Neden vazgeçelim? Biz farklı sistemleri kullanma hakkına sahibiz.

NATO yetkilileri bu durumun bir sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. Yunanistan'ın senelerdir S 300'ler var. ona bir şey söylemiyorsun.

Terör örgütüne bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız.

Münbiç'in bir an önce teröristlerden temizlenip yerel halka bırakılmasını bekliyoruz.

Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil yanına alanlar kazanır.

 

DEVAMI GELİYOR…

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