Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Tokatlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün bir kez daha muhteşem katılımınızla coşkunuza, sevginize ve heyecanınıza ortak oluyorum. Bugün bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Tokat'a ne zaman geldiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Her seferinde bu kardeşinizi bağrınıza bastınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "24 Haziran'da bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran'da da şahsıma, bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

"OYUNU BOZMAK İÇİN OY İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin yeni bir imtihan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"31 Mart'ta Tokat'ın desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyoruz, destek istiyoruz. Suriye'deki oyunu, Irak'taki oyunu, ekonomideki oyunu, terör örgütleri üzerinden kurulan oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunu istiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için 31 Mart'ta bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyorum. 31 Mart'ta Tokat'tan iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz."

Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Tokat, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Tokat, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Tokat, 31

Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor musun?

Tokat, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Tokat, 31 Mart'ta partine sahip çıkıyor musun?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Konuşması sırasında vatandaşlar tarafından ilçelere davet edilen Erdoğan, "Tabii eğer ilçelere gitmeye kalkarsam bizim bu programları kim yetiştirecek? Şimdi bugün 17'nci ildeyim, ilçeleri saymıyorum ve devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Erdoğan, "31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. 31 Mart inşallah tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdeleyicisi olsun. 31 Mart inşallah milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun." diye konuştu.

Tokat'ın, dünün Türkiye'si ve bugünün Türkiye'si arasındaki farkı en iyi bilen illerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tokat, yıllarca ihmal edilmenin, yatırım ve hizmetlerden hak ettiği payı alamamanın acısını yaşamış bir şehirdir. Ankara, maalesef senelerce Tokat'ın dertlerine, problemlerine ve sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Tokatlı kardeşlerimin talep ve istekleri Ankara bürokrasisinin dehlizleri, girdapları arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidara gelene kadar. Biz, sizlerin desteğiyle iktidara geldiğimizde işe özellikle bu anlayışa son vererek başladık. İller arasında öz üvey ayrımı yapan zihniyeti de vatandaşlar arasında makbul makbul olmayan ayrımı yapanları da tamamen bunları rafa kaldırdık."

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

24 Haziran’da cumhur ittifakına çok güçlü bir şekilde destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin.

Önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart’ta yine sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Suriye’deki, Irak’taki, ekonomideki oyunu bozmak için sizlerin oyunu istiyoruz. 31 Mart’ta Tokat’tan iradesine partisine sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bugün ilçeler hariç 17’inci ildeyim ve devam ediyoruz. 31 Mart inşallah şimdiden büyük ve güçlü Türkiye’nin habercisi olsun.

Tokat yıllarca ihmal edilmenin aşçısını yaşamış bir şehrimizdir. Ankara yıllarca Tokat’ın dertlerine adeta sağır kesildi. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Biz öncelikle bu anlayışa son vererek başladık. 81 vilayetimizin her birine aynı kalitede hizmet götürmenin mücadelesini verdik.

İstanbul ve Ankara’daki hayat standardına Sivas’taki Tokat’taki vatandaşımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim ameliyat için iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın dedik.

Tokat’ta yılların ihmalini giderdik, hem de Tokat’ı tarihin en büyük yatırımlarıyla tanıştırdık. Son 17 yılda Tokat’a 13 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık.

Tokat’a 15 bin seyircili bir stadyum inşa edeceğiz. Tokat’a millet bahçeleri kazandırıyoruz.

500 yataklı devlet hastanesi dahil Tokat’a sağlıkta 14 hastaneden oluşan 23 adet tesis kazandırdık.

Bay Kemal "IMF’ye giderler" diyor. Bay Kemal bu ülkeyi IMF’ye siz muhtaç ettiniz. Şu anda IMF’ye borcumuz yok orayla da işimiz yok.

Son 17 yılda 9 milyon kişiye yaklaşık ilave istihdam sağladık.

Yeni iş kuran gençlerimize bunları hayata geçirebilmeleri için teşvik destekleri verdik. Esnafımızın omuzundaki yükleri aldık. Emeklimizi memurumuzu işçimizi enflasyon canavarına ezdirmediğimiz gibi enflasyon tutarının çok üstünde zamlar yaptık.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın 24 lira olan maaşları 600 liraya yükseldi.

Bay Kemal "bizim belediyelerimiz 2 bin 200 lira getirecek" diyor, belediyeleriniz vardı şimdi mi aklınıza geldi.

Bizden önce evde bakım hizmeti yoktu. Bugün 514 bin insanımız evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi hiçbir zaman yere düşürmedik. Bugün Türkiye milli menfaatlerini korumak için kimseden icazet almıyorsa sizin desteğiniz sayesindedir.

Bugün Türkiye kur faiz enflasyon üzerinde yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin verdiğiniz destek var.

Türkiye kendi askeri istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa bu sizden aldığı güç sayesinde.

31 Mart’ta sonra daha büyük hamleler yapacağız.

Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor. Bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edeceklerdir.

Döviz kurundaki balonu aldığımız tedbirler sayesinde söndürdük. Daha öncekilerde olduğu gibi bu imtihandan da yine güçlenerek çıkacağız.