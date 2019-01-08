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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.01.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'un (ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı John Bolton) zaten muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bolton gelmeden önce bazı mesajlar verdi. Bu da Türkiye'nin doğal olarak tepkisini çekti. Onunla bir görüşme öngörülüyor muydu, mesajları üzerine mi iptal oldu? Biraz netleştirebilir misiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bolton'un zaten muhatabı İbrahim Kalın Bey. Dolayısıyla İbrahim Kalın Bey kendisiyle görüşme yapacaktı. Biz eğer gerekli görürsek böyle bir talebe biz de evet diyebilirdik. Ama İbrahim Kalın Bey, ondan sonra Genelkurmay Başkanımız, onlar görüşmeleri zaten yaptılar. Bizim tabii şu anda yoğun mesaimiz var. Böyle bir şeye şu anda gerek yok." diye konuştu.

"Yani bir tepki olarak değerlendirmeyelim." denilmesi üzerine Erdoğan, "Gerek yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolton'un sözlerine tepki gösterdiniz grup konuşmasında. Bugünkü görüşmelerde o söylemlerden bir değişiklik oldu mu? Size yansıyan bir bilgi var mı bu noktada?" sorusuna ise "Siz benim ne söylediğime bakın." karşılığını verdi.

Rusya'ya yapılması planlanan ziyarete ilişkin soru üzerine de Erdoğan, tarihin henüz kesinleşmediğini, karşı taraftan tarih beklendiğini dile getirdi.

"(Operasyon hazırlığımız tamamlandı) dediniz. Var mı yakın zamanda operasyon?" sorusunu ise Erdoğan, "Takip etmiyor musunuz? Bizim biliyorsunuz, bir zamanlar 'Ayşe tatile çıkmıştı', biz de bir gece ansızın gelebiliriz. Şu ana kadar hep öyle gitti." diye cevapladı.

"ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir telefon görüşmesi öngörülüyor mu?" sorusuna karşılık Erdoğan, "Her an olabilir." dedi.

"Bir talepte bulunduk mu? Onun için mi her an olabileceğini söylüyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, "Her an olabilir diyorum. Şimdi bu ziyaretten sonra her an bir irtibata geçmek gerekebilir." ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolton ve Suriye açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır


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