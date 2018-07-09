Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sisteme geçiş sonrası ilk konuşma

Erdoğan’ın Beştepe’de yapacağı konuşma öncesinde İstiklal marşı okundu.

İşte Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Aziz milletim, değerli devlet başkanları, değerli meclis başkanları, devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlar, hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz tarihinin bu en önemli gününde bizimle beraber olduğunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

24 Haziran seçimlerinde oylarıyla, dualarıyla, destekleriyle şahsımızı bu göreve layık gören vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kalpleri bizim için atan tüm kardeşlerimize de sevgilerimi sunuyorum.

“ADAYLIĞIMI AÇIKLADIĞIM GÜNKÜ GİBİ RABBİME YALVARIYORUM”

İlk cumhurbaşkanlığı görevim için adaylığımı açıkladığım günkü gibi rabbime yalvarıyorum. Bizleri bugünlere eriştiren rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolculukta, ayaklarımızı doğruluk üzerine sabit kıl. Rabbim, göğsümüzü genişlet, hayır işlerimizi kolaylaştır. Bugün rabbimize, halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Ya rab, bizi kibirden muhafaza eyle. Ya rab, bizi hasetten muhafaza eyle. Yarab, bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle. Allahım bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru. Sen ki her şeye gücü yetensin, bu mübarek günde dileğimiz odur ki bu milleti bir kez daha zaferle müjdele yarabbi. Bugün çıktığımız kutlu yolculuğu, Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle yarabbi. Allahım yalnız senden yardım dileriz. Rabbim, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Amin, amin, amin.

"ALLAH BİZİ MİLLETİMİZE MAHCUP ETMESİN"

Evet 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla amin diyorum. Bu defa cumhurbaşkanlığı makamına, değişen yönetim sisteminin gereği olarak, yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Rabbim yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyim. Biz siyaseti hep Allah rızası için, milletimize hizmet etmek için yaptık. Efendiliğe değil, özellikle millete hizmetkar olmaya geldik. Milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız.

“BUGÜN BURADA, SİZLERİN HUZURUNDA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ”

Şairin dediği gibi “Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır” Biz de Türk milleti olarak bugün burada, sizlerin huzurunda yeni bir başlangıç yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz.

Vesayetten darbelere, terör saldırılardan, ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşamış bir siyasetçiyim. Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrımında, tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. Bu vesileyle girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan, bilhassa Pazar günü ikinci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişiminde canları pahasına istiklallerine ve istikballerine sahip çıkan milletime şükranlarımı sunuyorum.

Aynı şekilde darbenin hemen ardından Meclis’te yapılan anayasa değişikliğini 16 Nisan’da kabul eden milletimin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletimiz, çok büyük coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yıllık aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün kendimizden ayrı göremediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet var. Bizler kaderimizin merkezine Anadolu’yu yerleştirdik.

Bin yıl önce Malazgirt’te Anadolu’ya serptiğimiz tohumlar Selçuklu Devletiyle boy vermişti. Osmanlı, 3 kıta 7 iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Yaşlanan çınarı cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik. Bugün burada 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni bir anlayışla şahlandırmanın sözünü veriyoruz.

“YENİ BAŞLANGICIMIZIN İLK İMTİHANI 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK OLACAKTIR”

Millet olarak bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk. Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bize düşen medeniyetimizin ihyası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, ama çok çalışmaktır. Bugün Bismillah diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.

Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle birlikte yol yürümekten onlarla birlikte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın bir yapılanma süreci olduğu günümüzde, bu yaklaşımın çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden, temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriyle gidecektir. Güçlenen Türkiye, elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostlarıyla paylaşmayı sürdürecektir.

Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir.

Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gece kabinemizi açıklayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun şekilde icraatlarımıza başlıyoruz. Yarın devlet geleneğimize uygun şekilde, önce Azerbaycan’a ve KKTC’ye ilk ziyaretlerimizi yapacak, Çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğiz.

Cuma günü kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi yine, reform ve bu reformlarla birlikte de yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte inşallah atacağız. İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısını inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak. Milli iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken inanç meşrep bölge şehir farkı olmaksızın vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız.

Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirdiği dönemler inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır.

En önemli önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle, nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır. Eğitim ve kültür politikalarımıza geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Savunma sanayiinden sınır güvenliğine kadar güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için her alanda çok büyük hamleler yapacağız.

Bugüne kadar tamamladığımız projelerimiz en büyük referansımızdır. Halen devam eden yatırımlarımızı ve taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak, çok daha büyük projelere imza atacağız.

Türkiye’yi hiç kimsenin yokluktan dolayı, aç açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği bir ülke haline getirme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hale getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da Türkiye’yi büyütmenin güçlendirmenin çabası içinde olacağız.

Cumhurbaşkanlığı görevine başlama törenimize iştirakiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüzü paylaşmak üzere, yurt dışından gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.

TÖRENİN KUTLAMA KISMI İPTAL

Dün akşam saatlerinde meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin halk oyunları, lazer ve ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik. Tabi bu kazada ölen kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerime şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

TÖRENDEN NOTLAR

KÜLLİYE'DEKİ TARİHİ TÖRENE YABANCI LİDERLER DE KATILIYOR

Başkan Erdoğan’ın tabiriyle “muhteşem” olacak bu törene şehit yakınları ve gaziler, STK temsilcileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasından isimler, devlet erkanı ve yabancı liderler katılıyor. Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Murat Günel de Külliye’deki törene davet edilen isimler arasında yer aldı. Devlet protokolünün tamamı Külliye’deki törene davet edilirken, Erdoğan’ın burada yapacağı konuşmada yeni dönemle ilgili mesajlar vereceği de ifade ediliyor.

Törende; Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Senegal, Filistin, Kuveyt, Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Pakistan, Somali, Azerbaycan, Kırgızistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkeler dahil 50’ye yakın ülke devlet başkanı, meclis başkanı, başbakan düzeyinde temsil edilecek. Törene en uzaktan gelecek konuk ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro olacak. Törende AB’yi ise AB Göçlerden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos temsil edecek. Törene Erdoğan’ın eski mevkidaşları; eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ile eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodora Bakoyannis de katılıyor.

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar.









