Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şunları ifade etti:
"DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim"
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