Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuşuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuşuyor
GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.12.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert tepki göstererek, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Sen zalimsin zalim" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

415 trilyon lira yatırım bedeli olan 82 kalem eserin toplu açılışını vesilesiyle bir arada bulunuyoruz.
Belediyecilik bizim işimizdir. Türkiye’nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük değişim önce belediyelerde başlamıştır.

Şimdi duble yollarımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Medeni olmak farklı bir şey. 1994’te İstanbul’a belediye başkanı seçildiğimde öyle bir manzara vardı ki insan düşmanına böyle bir muameleyi reva görmez.

Haliç adeta balçık haline dönüşmüştü. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliği nedeniyle yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkmayın çağrısı yapılıyordu. Bu şehir adeta yaşanmaz haldeydi. Müsebbibi bugünkü CHP zihniyetiydi.

CHP, ideolojileriyle taban tabana zıt adayları milletimizin karşısına çıkarmaya başladılar. Ama paslı demir yaldızlı boyla boyanmakla altın olmaz. Milletimiz bu cilanın altında ne olduğunu biliyor. Azıcı kazıyınca milli manevi değerlerimize kini ortaya çıkar. Bunlar ezanımızı Türkçe okutanlar.

Yerlilikle ve millilikle uymayan ne varsa Bay Kemal’de var. Siyaset dilinin seviyesini iyice yerlere düşürdüler. Bunlar hala sefalet içinde yüzüyorlar. Ana muhalefetin tüm sözcüleri erdemle nezaketle ahlakla uyuşmayan sözlerle üzerimize saldırıyorlar. Kem söz sahibine aittir. Ne kadar çırpınsalar boştur. Milletimiz bunların hesabını kapatmıştır.

Biz yıllardır bölgede ve dünyada Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağını söyledik.

Suriye’de gerek sahada gerekse diplomaside elde ettiğimiz neticeleri herkes takdir ediyor. CHP feryadı figan ile karşı çıkıyor. Yetişemediği üzüme bunlar koruk dermiş. Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılmasında dünya takdir ediyor. Sadece tuhaf sorular CHP’nin aklına geliyor.

14 seçim AK Parti bir numara. Sen kaçıncı sıradasın. batıda senin gibi olanlar partiyi bırakıp gidiyor. Sen koltuğa bırakıp gidemiyorsun.

"SEN ZALİMSİN"

Filistinli mazlumlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başbakanı, Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdı. Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla suçlayan İsrail Başbakanının herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını kadın çocuk öldürdüklerini söyleyecekti.

Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Senin zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz çocukları kadınları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin zalim. Devlet terörün başındasın. Bu sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz. Türkiye teröristlerle mücadele ediyor. İsrail’in yaptıkları katliamların yıkımların hesabını vermeden kimseye ithamda bulunma hakkı yoktur.

 

DEVAMI GELİYOR…

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ekonomi mesajı: Çok güçlü bir yükseliş olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Çok güçlü bir yükseliş olacak

.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk heyeti Yemen'de BAE'ye yakın güçler tarafından alıkonuldu

Dün gece Ankara!

Düğünü kana buladılar! 4'ü kadın 11 kişi...

Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı 