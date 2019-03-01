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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.03.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan mitinginde konuşuyor

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahan mitinginde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan mitinginde konuşuyor... İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kalesi Rumeli Hisar'ı ile kardeş Ardahan, ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan bugün sizleri hasretle selamlıyorum. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle birlik ve beraberliğin şehri Ardahan'ı selamlıyorum. Arayı bu sefer biraz uzattık farkındayım. 3,5 yıllık hasretin ardından bizi Ardahan'a sizlere kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Ardahan'ı özledik, vefalı, mert, vatanperver insanlarını çok özledik.

"REKOR DÜZEYDE OY BEKLİYORUM"

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler 'istikrar' dediniz, 'teröre hayır' dediniz. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran'da siz 'güçlü demokrasi, güçlü iktidar' dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci yaptınız. Desteğiniz için her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Rekor düzeyde bir oy bekliyorum.

"ARDAHAN HÜR YAŞAMANIN DEĞERİNİ İYİ BİLİR"

İstiklal Harbimizin temelleri bu kongrelerde atıldı. Kars Milli İslam Şura'sı, Oltu İslam Şura'sı, Birinci ve İkinci Ardahan Kongreleri ile hürriyet meşalesi bu topraklarda yakılmıştır. Ardahan bu sebeple bağımsızlığın kıymetini bilir. Ardahan hür yaşamanın değerini iyi bilir. Ardahan'ın istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Barış olmadan huzur olmaz. Beraberlik olmadan zafer olmaz. Kenetlenme olmadan başarı olmaz. Dayanışma olmadan, refah, kalkınma, gelişme olmaz. Şu ana kadar sizler AK Parti belediyeciliğini gördünüz. 31 Mart'tan sonra da hazır mısınız? Devam inşallah diyor muyuz? Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta inşallah Ardahan'da belediyemiz, Meclis üyelerimiz; kabinemizle birlikte Ardahan'ı çok daha farklı bir yere taşıyacağız. 

Ne Arabın beyaza ne beyazın Araba üstünlüğü yoktur. Kim Allah'a daha yakınsa en üstün odur. Ülkemiz bu kavgalar yüzünden 80'ler 90'larda ciddi bedeller ödemiştir. Kardeşi kardeşe kırdırma politikasının Türkiye'ye çok büyük faturası olmuştur. Medya patronlarının bakan, başbakan tayin ettiği, siyaseti dizayn ettiği o dönemler şimdi geride kalmıştır. 

"BUNLAR YOKLUK KUYRUKLARI DEĞİL"

Hatırlayın o günleri... Gaz kuyruklarını hatırlarlar, yağ - benzin kuyruklarını hatırlarlar. Bunları biz CHP döneminde yaşamadık mı? Bay Kemal konuşuyor, kuyruklar diyor. Bu kuyruklar senin SGK genel müdürü olduğun zaman hastane kapılarında kıvranan insanların kuyrukları değil. Bay Kemal, bunlar yokluk kuyrukları değil. Bu kuyruklar varlık kuyruğu varlık. Şimdi benim vatandaşım, simsarların elinden alındı bunlar... Fiyatlar bir anda ne oldu tanzim satışlarda yüzde 50 düştü.

"SÖMÜRÜCÜLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ"

Geçen ne oldu biliyor musunuz? Isparta milletvekili yanıma geldi. Dedi ki "400 bin ton elma var" dedi. Fiyatlar düşük buna rağmen satamıyoruz... Hazine ve Maliye Bakanımı aradım, dedim ki bu elmaları hemen alalım bunları da ucuz fiyatla satalım. Ve hemen bu elmalar şu anda tarafımızdan alındı ve halkımıza da 3 liraya satılıyor. Nerelere çıkmıştı fiyatlar biliyor musunuz? 8 - 10 oralara çıkmıştı. Şimdi biz böyle adım attık diye Bay Kemal rahatsız oluyor. Rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere hayat hakkı tanımayacağız. Fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama hala böyle devam ederse biz farklı adımlar atacağız. Böyle dönemlerde yerli sermaye bile ülkemize yatırım yapmaktan kaçındı. 

"PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİLER"

Devlet doktor gönderdi, kaymakam, savcı, imam gönderdi. Bölücü terör örgütü tarafından ya tehdit edildi, ya şehit edildi, ya kaçırıldı. Şimdi bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında? HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime giriyor mu? Niye girmiyor? Onların kardeşleri var kardeşleri. Kim? CHP. CHP, HDP, sözde İyi Parti bunların hepsi aynı mı? Aynı. 31 Mart'ta benim halkım bunlara gereken dersi verecek mi? Buna hazır mıyız? Belediyelerin iş makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar mı? Binaları tünellerle bağlamadılar mı? Genel parayı Kandil'e gönderdiler. Ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Bunlara dersi 31 Mart'ta veriyor muyuz? Bir Osmanlı tokadı atıyor muyuz? Biz sadece Allah'ın huzurunda eğildik, onun dışında asla.

"BATIYA NE GÖTÜRDÜYSEK, DOĞUYA DA ONU GÖTÜRDÜK"

Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi. Kardeşliğimiz hiç olmadığı kadar perçinlendi. Milletimizi birbirine kırdırmayı hedefleyen hiçbir provokasyon amacına ulaşamadı. Uzun yıllar sonra başta Doğu illerimiz olmak üzere 81 vilayetimizin tamamı layık olduğu hizmetlere ilk defa bizim dönemimizde kavuştu. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı en çok bizim dönemimizde azaldı. Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık, biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Ülkemizin tüm illerinden, tüm toplum kesimlerinden oy alan bir siyasi hareket olduk. Biz batıya ne götürdüysek, doğuya da onu götürdük. Bugün Türkün de Kürdün de dindarın da sekülerin de gencin de yaşlının da partisi AK Parti'dir. Vatandaşımızın tamamını bağrımıza bastık. İstiyoruz ki Ardahan batının imkanlarıyla her zaman iç içe olsun. Bizler için artık Ardahan'dan Kars'a oradan havalimanıyla ülkemizin her yerine uçma imkanına sahibiz.Doğu ve güneydoğuya 290 katrilyon yatırım yaptık. Tarımsal destekte 33 milyar lira, sosyal yardımlarda 59 milyar lira, kalkınma ajansları vasıtasıyla üreticilerimize 5,5 milyar lira destek verdik. Üniversite sayımız 6'ydı 18'e çıkardık. Üniversite öğrenci sayısı 107 bindi, şimdi 616 bin oldu. 

"AZİZİYE KIŞLASI'NDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ, MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Aziziye Kışlası'ndaki sorunlar çözüldü. Artık orası Millet Bahçesi olarak siz Ardahanlı kardeşlerime hizmet verecek. Şehrin merkezinde, anneler babalar yavrularını alacak orada gidip birlikte eğlenecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bahçenin içinde müze var. Ama bir de Millet Kıraathanesi o projenin içerisinde yer alacak. Oraya da üniversiteli gençler hem derslerini çalışmaya gelecekler, çay, simit, kek, pasta vesaire ücretsiz olarak bunlar da gençliğimize orada ikram edilecek. 

 

 

 

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