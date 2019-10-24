Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD VE RUSYA İLE MUTABAKATLAR

Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.

10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? 911 KM sınırımız var. Sürekli taciz ediliyoruz. Bunları 8.5 yıldır yaşıyoruz.

98'de bir Adana Mutabakatımız var. Bütün bunlarla beraber uluslararası camianın terörle mücadele gibi bir sorunu yok mu? Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu: DEAŞ. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve onun kolları var.

TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞMEYE TEPKİ

ABD'den 30 bini aşkın TIR silah vs. terör örgütlerine teslim edildi.

Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor.

Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli.

Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.

"BARIŞ PINARI OLSUN DEDİK"

Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu.

Biz bu gölgeyi kontrol altına aldık.

ABD'liler temizlediklerine dair yazılı olarak bize sözünü verdiler. Batıda da teröristler var. Tel Rıfat'taki teröristlerin de Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını 10 maddelik metinde sözünü aldık. Burası da teröristlerden temizlendikten sonra atılacak adım 3 milyon 650 bin mülteci var. Bunların tamamına yakını Arap'tır. Bir de Ayn El Arab'dan 350 bin kişi Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Tüm ihtiyaçlarını biz temin ediyoruz.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

"AMERİKALILAR 'GİRME, RUSLAR 'GİR' DİYOR"

(Ayn-El Arab) Amerikalılar 'Oraya girme', Ruslar da 'Gir.' diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Orada bir de Münbiç var. Münbiç bize 90 günde orayı boşaltacağız demişlerdi. Hatırlarsınız o günleri. ABD maalesef bunu 90 günde başaramadı, o günden bu güne 1.5 yıl geçti. Münbiç aslında %85-90'ıyla Arapların. Buradaki insanlar teröristlerden kaçıp evlerinden, topraklarından oldu. Bunların tekrar topraklarına dönmesini sağlanmasını isityoruz. Münbiç'in kuzey batısında 5x19 böyle bir alanı Münbiç'in korunması için talep ettik ve Ruslar ile mutabık kaldık. Aşiretler 'Ne olur gelin' diyor. bunu Sayın Putin'e söyledim, o da hakverdi. Orada adeta bir gözetleme kulesi gibi adeta... Münbiç'te de bir gözetim ya da kontrol durumumuz olacak.

"SİLAHLARI BİZE VERSİNLER"

Suriye'deki ağır silahların, silahların süratle temizlenmesi veya bunların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya. Silahları bize versinler.

ABD ZİYARETİ

Şimdi Sayın Trump, benimle olan münasebetlerinde samimi. Bugüne kadar da mümkün olduğunca dürüst davrandı.

Ayın (Kasım) 13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz. Mektubu da yanımızda götüreceğiz.

Sınırlarımızı terör belasından temizliyoruz. Ülkemizdeki mültecilerin gönüllü bir şekilde dönebileceği güvenli bölge gerçekleştiriyoruz. Bunu BM'de görüştüğüm devlet başkanlarına, başbakanlarına verdim. Bir de bu plan içinde ayrıca projeler yaptık. Hastaneler, okullar, evler, ibadethaneler var. Bunu bile öyle anlatmışlar ki... 'Güvenli bölgede yeni bir devlet mi kuruyorsunuz?' Güvenli bölgenin yeni bir devletle ne alakası var!

Suriye, Suriyelilerindir. Suriye krizinin çözümü için gayret sarfediyoruz, üzerimize düşen görevi yapacağız.

Biz inşa ve ihyaya geldik, yıkmaya değil.

(Türkiye-Rusya-İran) Üçlü dayanışmamız olmamış olsaydı, İdlib adeta kan gölüne dönerdi.

Zaten Deyrizor'dan petrol çıkarmak suretiyle terör örgütleri nemalanıyor. Parasal olarak buradan karşılıyorlar. Rejime dahi bunların petrol sattıkları vardır. Petrol ürünlerine dahil çalışmaları vardır.

Şu anda bu teröristlerle bize zarar verme noktasına gelmeleri halinde, biz bunların kafasını ezeriz, ne gerekiyorsa onu yaparız.

SURİYE'DEKİ DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİN DURUMU

PKK/YPG, DEAŞ'lıları salıverdi, kararlı adımlarımızla ülkemize giremediler.

Bilgi dosyalarında kaç kişi hangi ülkeden biliyoruz. Maalesef az sayıda Türk de var.

Bunların hepsinin yargılaması cezaevinde de olabilir veya diyelim ki Türkler ülkemize getirilir burada yargılanır. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var. Bunların üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.

İNGİLTERE'DE BULUNAN 39 CESET

Nereden gelirse gelsin, 39 ceset bir TIR'ın içinde buraya nasıl girmiş?

TERÖRÜ DESTEKLEYENLERE TEPKİ

Terörü kaynağında kurutma kararlılığımız var. Terörü beslersen bir gün de gelir senin gözünü oyar.

Gün ola harman ola, yarın bu terör senin de canını yakar. Biz istiyoruz ki kimsenin başına böyle bir bela gelmesin.

ARAP BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Arap Birliği'nin ortaya koyduğu tepki ayrı bir felaket.

Arap Birliği, İslam dünyasının hiçbir meselesine cevap üretememiştir.

Tüm İslam dünyasına sesleniyorum; Tayyip Erdoğan ve bizim siyasi hareketimiz ne bölgesel milliyetçilik ne kavmiyetçilik yapar.

AVRUPA LİDERLERİNE GÖRÜŞME DAVETİ

Türkiye'de ya da Aralık'taki NATO Liderler Zirvesi'nde görüşelim. dedim.

"KAPILARI AÇARSAK..."

(Türkiye'deki Suriyeliler) Avrupa'nın kapılarını açarsak çok ciddi bir oranda gidiş olur diye düşünüyorum.

"HESABI BİZ VERİYORUZ"

Merkez Bankası bağımsızdır derken, milletime hesabı Merkez Bankası mı ödeyecek, sandığa Merkez Bankası'nın başkanı mı gidiyor? Hesabı biz veriyoruz.

Tek haneliye (faiz) geçtiğimiz anda çok daha seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşü hep beraber göreceğiz.

Özellikle insansız hava araçlarımız, silahlı insansız hava araçlarımız, bunların yerli ve milli olması bizi ciddi manada rahatlattı.

Bu millet her şeyden önce aziz bir millettir, bu birlik sayesinde bu iki mutabakatı yaptık, terör koridoruna da bu sayede balyozu indirdik.

TSK'nın 7 şehidi var, 95 askerimiz yaralı. Suriye Milli Ordusu'nun 96 şehidi, 374 yaralısı var. 20 sivil şehidimiz, 187 sivil yaralımız var.

Ayrıntılar geliyor...