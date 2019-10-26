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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD YPG'yi temizledik dedi, temizleyemedi

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de konuştu. Erdoğan, 'Teröristler temizlenmezse biz temizleyeceğiz' dedi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD YPGyi temizledik dedi, temizleyemedi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD YPGyi temizledik dedi, temizleyemedi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD YPGyi temizledik dedi, temizleyemedi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD YPGyi temizledik dedi, temizleyemedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız.

"YPG'Yİ TEMİZLEDİK DEDİLER, TEMİZLEYEMEMİŞLER"

ABD, "YPG'yi temizledik" dedi ama temizlenmemiş. 120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler. Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir. 

Şimdi "Size silah vermeyeceğiz" dediler, vermeyin kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. İçeride ve dışarıdaki bu hareketlerimizin altında imkanlarımız çoğaldı. Ne yaparsanız yapın bizi sindiremezsiniz. Biz daha çok güçleneceğiz.

"BUNLAR YALANCI, DÜRÜST DEĞİLLER"

Bunlar çok da yalancı onu da söyleyeyim, dürüst değiller. AB bize "3,3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz" dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık. "Bize projelerinize bakacağız" diyorlar, ne projesi? Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız.

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