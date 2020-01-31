AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 17:43,
Son dakika... ABD'nin skandal planının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
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