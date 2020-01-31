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AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Son dakika... ABD'nin skandal planının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

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Son dakika... ABD'nin skandal planının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.

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