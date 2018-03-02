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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2348 olduğunu duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

    Bizim Suriye'de terörle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar, 2348 teröristi etkisiz hale getirdik.

    Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir.

    Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok.

    Şehitlerimiz oluyor, canımız da yanıyor. Ama biz biliyoruz ki, şehadet makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim mehmetçiğimizin gurur ifadesidir.

    "BUNLARIN HEDEFİ HEP MÜSLÜMANLAR OLMUŞTUR"

    DEAŞ, El Kaide ve Boko Haram gibi örgütlerin öncelikli hedefi, her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta özellikle batılı ülkelerin daha çok hassasiyet göstermesini bekliyoruz.

    MALİ'YE METROBÜS ÖNERİSİ

    Mevkidaşım, kardeşim Keita ile konuştuk. Ülkelerinde toplu taşıma aracı yok. Kendisine 'Burada bir metrobüs sistemi ister misin?' diye sordum. Ardından Türkiye'deki uzmanları aradım. Konuyla ilgilenecekler.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Mali , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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