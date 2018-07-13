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    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 20:56 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek.

    Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve burada halka hitap edecek.

    "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
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