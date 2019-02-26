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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
26.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Son dakika: Cüceler engelli statüsüne alındı

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Son dakika: Cüceler engelli statüsüne alındı

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili vatandaşların engelli sınıfında tanımlanması ve pozitif ayrımcılıktan yararlanması için Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) çalışmalarının sonuca ulaştığı bildirildi.

KDK'den yapılan açıklamada, 2016 yılında gerçekleştirilen ilk başvuruda, akondroplazili bireylerin "Özür Oran Cetveli"nde yüzde 40 engel oranı ile yer almasının talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu ve buna benzer çok sayıda talebi değerlendiren "ombudsman"ın, "Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" taslağına ilişkin çalışma yaparak bunun yayınlanması hususunda tavsiye kararı verdiği aktarıldı.

Çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu Denetçiliği Kurumunun, akondroplazili bireylerin engelli haklarından yararlanması için tavsiye ettiği yönetmelik değişikliği konusunda sürdürdüğü çalışmalar, nihayet güzel bir sonuçla taçlandı. 'Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' ve 'Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik' 20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece akondroplazinin, KDK'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda 'Engel Oranları Alan Kılavuzunda' yüzde 40 oranıyla yer aldığı görüldü. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, bir kez daha idareyle vatandaş arasında köprü oldu ve akondroplazili bireylerin mağduriyeti giderildi."

"TÜM HAKLARIMIZI ALDIK"

İzmir'de yaşayan akondroplazili Umut Kösemen yaptığı açıklamada, engelli sınıfında tanımlanması için KDK'ye 6 yıl önce ilk kez kendisinin başvurduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucu mutlu haberi aldıklarını kaydeden Kösemen, "Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlandığını görünce çok mutlu oldum. Aileler de beni aradı, çocuklarının geleceğini artık daha güvencede hissettiklerini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim." dedi.

Kösemen, hayata hiçbir zaman küsmediğini dile getirerek 20 yıla yakın bir süredir aikido sporuyla ilgilendiğini, 4 yıldan bu yana ise okçuluk sporuyla kendisini zinde tuttuğunu ifade etti. Yönetmeliğin değişmesiyle kalıtsal cücelik hastalığı bulunan kişilerin yeni haklara sahip olacağının altını çizen Kösemen, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Yeni yönetmeliğe göre artık en az yüzde 40 engelli sayılacağız, engellilere tanınan bütün haklar artık bize de tanımlandı. Bu da bize erken emekli olma şansı verdi. Ev ya da araba sahibi olunmak istenirse de indirim sağlanıyor. Emekli olmak için önümüzdeki günlerde evraklarımı teslim edeceğim. Tüm arkadaşlarım adına KDK ve Bakanlık yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

 

 

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