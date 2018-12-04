Son dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu başladı
FETÖ/PYD'ye yönelik Konya ve Kayseri'de peşpeşe operasyonlar başlatıldı. Kayseri merkezli 7 ilde FETÖ/PYD'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer alan 29 zanlı, 13 ilde ise örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı. Bu arada Konya merkezli 24 ilde de 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında bakkal ve büfe gibi iş yerlerinden kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespit edildi.
Bu aramaların örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından yapılan örgütsel aramalar olarak değerlendirilmesi üzerine 12'si daha önce meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor
HÜCRE EVLERİ OPERASYONU
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Kayseri'den 18, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'dan 21 olmak üzere 39 zanlı için operasyon başlatıldı.
Örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 32 kişi operasyonla yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
39 zanlıdan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.
BİR OPERASYON DA KONYA'DA
Konya merkezli 24 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında da 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanması’na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı.
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