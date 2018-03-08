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    Çok önemli gelişme... Irak'a sınırötesi operasyon sinyali...

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afrin harekatı mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi. Eski PYD Başkanı Salih Müslim'in ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya gitmeden bir gün önce Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiği belirlendi. Türkiye bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti.

    BAKAN Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

    IRAK SEÇİMLERİNDEN SONRA SINIR ÖTESİ OPERASYON

    * Irak’ta sınırötesi operasyon olacak, olmalı.

    * Irak ile görüş birliği var, PKK'ya karşı operasyon 12 Mayıs'taki Irak seçimleri sonrası yapılacak. PKK o dağlardan da Türkiye’deki gibi temizlenmeli. Süleymaniye ve Kerkük içine kadar indiler, girdiler. 

    * Irak devleti ile beraber yapılması konusunda Başbakan İbadi ile fikir birliği içindeyiz. Irak yönetimi, ülkesini tüm terör örgütlerinden temizlemek istiyor.

    * Irak içinde de kanton benzeri durumlar oluşturmaya başladı. PKK, en az Bağdat kadar hatta daha çok IKYB için tehdit.

    AFRİN HAREKATI MAYISA KADAR BİTER

    * Zeytin Dalı Harekatı mayıs ayına kadar biter.

    * Türkiye’nin her iki harekatı da eşzamanlı yapabilecek kapasitesi var.

    * Salih Müslim’in İsveç’in başkenti Stockholm’de olduğu bilgisini aldık. Geçici tutuklama talebi bir nota ile İsveç’e iletildi.

     

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    Etiketler: MEvlüt Çavuşoğlu , PKK , Irak , Afrin , gündem
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