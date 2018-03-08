Çok önemli gelişme... Irak'a sınırötesi operasyon sinyali...

BAKAN Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
IRAK SEÇİMLERİNDEN SONRA SINIR ÖTESİ OPERASYON
* Irak’ta sınırötesi operasyon olacak, olmalı.
* Irak ile görüş birliği var, PKK'ya karşı operasyon 12 Mayıs'taki Irak seçimleri sonrası yapılacak. PKK o dağlardan da Türkiye’deki gibi temizlenmeli. Süleymaniye ve Kerkük içine kadar indiler, girdiler.
* Irak devleti ile beraber yapılması konusunda Başbakan İbadi ile fikir birliği içindeyiz. Irak yönetimi, ülkesini tüm terör örgütlerinden temizlemek istiyor.
* Irak içinde de kanton benzeri durumlar oluşturmaya başladı. PKK, en az Bağdat kadar hatta daha çok IKYB için tehdit.
AFRİN HAREKATI MAYISA KADAR BİTER
* Zeytin Dalı Harekatı mayıs ayına kadar biter.
* Türkiye’nin her iki harekatı da eşzamanlı yapabilecek kapasitesi var.
* Salih Müslim’in İsveç’in başkenti Stockholm’de olduğu bilgisini aldık. Geçici tutuklama talebi bir nota ile İsveç’e iletildi.
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