Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sözlerinin satır başları şöyle:



Taslağı nihayete erdirdik önümüzdeki haftaya Meclis'e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta Meclis'e sevk olacaktır. Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bazıları Türkiye'de de çıkıyor. Bazıları Türkiye'de saklanıyor, bazıları yurtdışında. 'Bunların hepsini bulduk' diye bir şey olmaz. Vatandaşın rahat oturması için devletin görevidir bu. Bunların belli kadroları yurtdışına kaçtı gitti. Bunlarla da mücadele etmek, ekonomik, siyasi, güvenlik boyutuyla bu mücadeleyi bitirdik, başarıyla sonuçlandırdık gibi bir rehavet doğru bir şey değil.

'UYAP'I FETÖ'YE KAPTIRDIK" DEMİŞTİ

Personel bilgi işlem gibi yerlerde, devletin tüm kademelerine sızdıkları hatta 15 Temmuz'dan sonra bazı kayıtların bir şekilde farklı yerlere çalıştıkları tespit edildi. Biz bu konuda da ilgili birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda ne gerekiyorsa testleri yaptırıyoruz.