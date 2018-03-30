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    Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

    AA
    30.03.2018 - 17:28 | Son Güncelleme:

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenlemeler hakkında, "Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olacaktır" dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sözlerinin satır başları şöyle:

    Taslağı nihayete erdirdik önümüzdeki haftaya Meclis'e sevk edilebilecek halde. Önümüzdeki hafta Meclis'e sevk olacaktır. Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek.

    FETÖ İLE MÜCADELE

    Bazıları Türkiye'de de çıkıyor. Bazıları Türkiye'de saklanıyor, bazıları yurtdışında. 'Bunların hepsini bulduk' diye bir şey olmaz. Vatandaşın rahat oturması için devletin görevidir bu. Bunların belli kadroları yurtdışına kaçtı gitti. Bunlarla da mücadele etmek, ekonomik, siyasi, güvenlik boyutuyla bu mücadeleyi bitirdik, başarıyla sonuçlandırdık gibi bir rehavet doğru bir şey değil.

    'UYAP'I FETÖ'YE KAPTIRDIK" DEMİŞTİ

    Personel bilgi işlem gibi yerlerde, devletin tüm kademelerine sızdıkları hatta 15 Temmuz'dan sonra bazı kayıtların bir şekilde farklı yerlere çalıştıkları tespit edildi. Biz bu konuda da ilgili birimlere yazılarımızı yazdık. Bu konuda ne gerekiyorsa testleri yaptırıyoruz.

    Etiketler: Son dakika , Cinsel istismar , düzenleme , NoMobil , çocuk istismarı , gündem
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