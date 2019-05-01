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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.05.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Son dakika... Erik çekirdeği attı diye çocuğu öldüresiye dövüp serbest kalmıştı! Savcılık itiraz edip tutuklanmasını istedi

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İstanbul Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö.’nün adli kontrol şartıyla serbest kalması kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılık itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde döven U.Ö.(27) hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz ederek şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

Konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, Yasin K. adlı sahsın 28 Nisan günü Tuzla Çocuk Büro Amirliği'ne müracaat ederek aynı gün oğlu M.Y.'yi darp eden kişiden şikayetçi olduğu anlatıldı.

2007 doğumlu mağdur çocuk M. Y.'nin avukat huzurunda alınan ifadesinde “Olay günü arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir sahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu” beyan ettiği kaydedildi.

Mağdurun ifadesinde adı geçen tanık G. K.’nın da evinin balkonundan bir şahsın mağduru darp edip ‘bak ben sana daha neler yapacağım’ diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince asağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine ‘o da benim arabama taş atmasaydı’ dediği vurgulandı.

Açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen adli raporda mağdurun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği anlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.Ö.’nün 30 Nisan'da yakalanıp hazır edildiği belirtilirken, “Kisiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” ve “Kasten Yaralama” suçlarından “elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek” suretiyle adli kontrol altına alındığı kaydedildi.

Başsavcılık şüphelinin tutuklanmasını talep etti

Açıklamada, adli kontrol kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildiği, şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği, ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı belirtildi.

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