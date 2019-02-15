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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Son dakika... CMK'da değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

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Son dakika... CMK'da değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek.

Hakim ve savcılık adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için süre bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavdan en az 70 alanlar sözlü sınava alınacak.

Bölge Adliye Mahkemelerinde üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde birden fazla heyet oluşturulabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma dışındaki kalan hükümleri iki yıla kadar (iki yıl dahil) ve bunlara bağlı adli para cezaları temyiz edilebilecek.

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