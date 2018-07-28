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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
28.07.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Son dakika... Çıplak görüntü soruşturmasında yeni gelişme... İfade verdiler

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika... Çıplak görüntü soruşturmasında yeni gelişme... İfade verdiler

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu’nun çıplak görüntülerinin yayınlanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, Şarapçıoğlu ve annesi ‘şüpheli’ olarak ifade verdi. Merve Şarapçıoğlu, sorgusunda hakkındaki iddiayı kabul etmezken, annesi Sibel Asım sosyal medya hesaplarını kızının açtığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

Oyuncu Berk Oktay ile eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesapları hacklendiği ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılması üzerine savcılık soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talimatıyla soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, fotoğrafların yayınlandığı bilgisiyarların IP adreslerinin Merve Şarapçıoğlu’nun şahsi ve işyerindeki bilgisayarlarına ait olduğunu belirledi. Diğer hattın ise Şarapçıoğlu’nun annesi Sibel Asım’a ait olduğunu tespit edildi.

Bu tespitler üzerine Merve Şarapçıoğlu ile annesi Sibel Asım, şüpheli olarak Siber Şube’ye ifadeye çağırıldı. Merve Şarapçıoğlu, ifadesinde fotoğrafları kendisinin paylaşmadığını öne sürerek hakkındaki iddiayı kabul etmedi. Anne Sibel Asım'ın ise, “Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dediği öne sürüldü.

Berk Oktay’ın avukatı Serdar Öktem yaptığı açıklamada, “Savcılığın soruşturması üzerine dosya İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Siber Suçlar, konuya ilişkin raporlarını tamamladı. Raporu bizzat inceledim. Rapora göre soruşturmanın baş şüphelisi Merve Şarapçıoğlu. Şarapçıoğlu’nun annesinin soruşturmayla ilgisi yok. Merve Şarapçıoğlu annesine ait telefon hattını kullanmış. Savcılık soruşturmasını kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz.” demişti.

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI AÇMIŞLARDI

Merve Şarapçıoğlu, boşanma davası açtığı Berk Oktay’a ağır suçlamalarda bulunmuş, “Sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu. demişti. Merve Şarapçıoğlu 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istemişti. Berk Oktay da eşine karşı boşanma davası açmıştı. Tarafların karşılıklı boşanma davaları devam ediyor.

Çıplak görüntülerin nereden paylaşıldığı belli oldu
Çıplak görüntülerin nereden paylaşıldığı belli oldu

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (28.07.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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