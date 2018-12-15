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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)
15.12.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Son dakika: Cinsel istismar sanığına ilk celsede ceza verildi ancak...

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Son dakika: Cinsel istismar sanığına ilk celsede ceza verildi ancak...

ERZURUM’da komşusunun 13 yaşındaki kızı Z.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 65 yaşındaki İ.U., 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, küçük kız ve ailesinin şikayetçi olmadığı tutuksuz sanık hakkında ’yaşını dikkate alarak’ tutuklama kararı vermedi, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı koydu.

21 Mayıs 2018 günü merkez Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, iftar saatine yakın ekmek almak için evden çıkan Z.G., yolda İ.U. ile karşılaştı. Marketten küçük kıza iftarlık alan İ.U., Z.G.’yi tenha yerlerden evine götürmek istedi. İddiaya göre bu sırada istismarda bulundu. Z.G., arkadaşlarına anlattı. Gözaltına alınan İ.U. hakkında Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Davanın görülen ilk duruşmasında tutuksuz sanık İ.U., mağdur Z.G. ve annesi ile avukatlar hazır bulundu. Sanığın mahalleden komşusu olduğunu, dedesi gibi görüp çok sevdiğini söyleyen Z.G., "Kendisini mahallede gördükçe yardım ederim. Bu yüzden onunla birlikte pide fırınına gittim. Ekmek aldıktan sonra eve dönerken bana erik aldı.

Daha tenha sokaklardan gitmeye başladık. Eli omzumdaydı, daha sonra aşağı indi. Yanağımdan öptü, ’Sen de beni öp’ dedi. Bir yanağını öptüm. Diğer yanağını öpeceğim sırada dudağımla onun dudağı birbirine çarptı ancak bu olay kazara mı oldu yoksa sanık tarafından kasıtlı olarak mı yapıldığını bilmiyorum. ’Sevgilim ol’ gibi sözler söyledi. Şaka yaptığını düşündüm. İlk başta bu eylemin kötü niyetli olduğunu düşünmediğim için kimseye anlatmamıştım. Ertesi gün arkadaşlarıma anlattım. Onlar da istismar tarzı bir eylem olabilir deyince şoka girdim ve olayı anlattım. Sanıktan şikayetçi değilim, cezaevine girmesin" dedi.

Z.G.’nin annesi N.G. ise kızının olayı yanlış anlamış olabileceğini, İ.U.’nun uzun yıllardır komşuları olduğunu, kendisine güvendiklerini bildirdi. Sanığın şimdiye kadar böyle bir davranışını görmediklerini ifade eden N.G., komşusundan şikkyetçi olmadı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.U. de kendini şöyle savundu:

"Z.’ye ’sevgilim ol’ demedim, ’sevdiğim kızım ol, ben senin dedenim’ demek istedim. Mağdur vücudunun üst kısmını göstererek ’nasıl zayıflamışım’ deyince ’kızım spor yapmandan ötürü vücudunun göğüs kısmı o şekilde kalmış. Biraz daha spor ve diyet yaparsan şekle girer’ dedim. Oradaki kastım göğüsleri değil vücudunun üst kısmıydı. Elim omuzundayken elimi çekerken, elim aşağı kaydı ve yanlışlıkla kalçasına çarptı. Ramazan ayıydı iftarlık aldığım için teşekkür amaçlı ’kızım dedeni öp’ dedim. O da yanağımdan öptü. Öperken çeneme veya başka bir yere dudakları çarpmış olabilir. Mağduru öpüp öpmediğimi hatırlamıyorum."

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanığın eylemlerinin cinsel istismar düzeyinde kaldığına kanaat getirerek, İ.U.’yu ’çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, sanığın yaşını dikkate alarak, tutuklama kararı vermedi, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı getirdi. 

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