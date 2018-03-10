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    Son dakika: Cinderes’te sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

    AFRİN (AA)
    10.03.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderes beldesinde bir evde, canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderes beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.

    TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.     

    Önceki gün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderes beldesinde bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.     

    Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere hazırlanan sütyendeki düzeneğin uzaktan kontrol edilebileceğini belirten güvenlik kaynakları, köşeye sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekti.     

    Etiketler: cinderes , sütyen , bomba düzeneği , canlı bomba , son dakika , son dakika haberleri , gündem
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