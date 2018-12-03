Son dakika: Çığ altında kalan bir dağcı kurtarıldı
Niğde'de Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken çığ düşmesi sonucu mahsur kalan iki dağcıdan Hilal İşcan kurtarıldı. Diğer dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmaları ise sürüyor...
Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.
Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü. Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor. Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor.
AKUT Kurtarma ekibinden Dursun Şimşek arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Şu an dağcılardan bir tanesi helikopterler tarafından alındı. Diğer arkadaşı da şuanda biz arıyoruz. Aramalarımız sürüyor. Şu anda çığ bölgesindeyiz. Uzun bir çığ kulvarı var. Bu kulvar üzerinde eşyalarını bulduk ama bu eşyaların kaybolan dağcıya ait olmadığı belirtildi. Şu an arama çalışmalarımız devam ediyor.
Bölge zor bir bölge. Uzun süreceğe benziyor. Etap etap geçiyoruz kayaları. Ekipler diğer illerden de gelecekler. Buz kütleleri var, kar kütleleri var, onları da geçmeye çalışıyoruz"
KURTULDU, TELEFONLA YARDIM İSTEDİ
Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.
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